Pešán řeší zapojení dalších hráčů do přípravy, Jaškin má zdravotní problémy

Praha - Trenér české hokejové reprezentace Filip Pešán řeší šest týdnů před mistrovstvím světa zapojení nejlepšího střelce KHL Dmitrije Jaškina do týmu. Hvězda Dynama Moskva není stoprocentně zdravotně v pořádku a Jaškinův start na vrcholné akci sezony je tak nejistý. K mužstvu se příští týden připojí útočník Tomáš Zohorna z Pardubic, ze hry o nominaci naopak vypadli forvardi Andrej Nestrašil a Milan Gulaš.

"S hráči komunikujeme a jsem domluvení, že si ještě tento týden zavoláme, abychom si některá jména ještě potvrdili. Teď ještě nemohu stoprocentně říct, kdo se příští týden připojí, ale minimálně Tomáš Zohorna se v pondělí k týmu stoprocentně připojí," řekl Pešán v on-line rozhovoru s novináři.

Zatímco třiatřicetiletý Zohorna bude bojovat o start na čtvrtém šampionátu, například s Nestrašilem Pešán počítat nemůže. Útočník Magnitogorsku má totiž na květen naplánovanou svatbu v USA. A po posunutí termínu se obě akce dostaly do kolize. "Kdyby mu nepovolili vstup do Států, který si nyní vyjednává, tak by se případně (k reprezentaci) připojil. Samozřejmě že mu ale fandíme, aby mu to dopadlo," uvedl kouč národního týmu.

Nejisté je zapojení Jaškina, který by přitom měl patřit mezi klíčové hráče. Autor 38 gólů v základní části Kontinentální ligy není stoprocentně fit. "Komunikujeme spolu. Je v současnosti ještě připojený k týmu, nemohl odcestovat a řeší zdravotní problém," řekl Pešán. S ohledem na únavu po klubové sezoně se mu omluvil plzeňský útočník Gulaš. "Nemá šťávu na to, aby se připravoval na mistrovství světa. Chce se připravit na další sezonu," vysvětlil kouč národního celku.

V kádru je nyní 28 hokejistů, tři brankáři a 25 hráčů do pole. Jejich počet by se již neměl zvyšovat. "Nechtěl bych už přes tento počet jít. Už takhle je to číslo vysoké a tréninky jsou náročné na organizaci. A samozřejmě i kvalitu ledu při tomto počtu jde rychle dolů," řekl Pešán s tím, že podle počtu nově nominovaných hráčů bude z kádru i hráče vyřazovat.

Národní tým se bude v tomto týdnu v Tipsport areně připravovat do čtvrtka a program bude podobný jako v minulých dnech. "Musíme zohlednit nové kluky, kteří přijeli. Nemůžeme úplně navázat na minulý týden a musíme mít trošku ohled na kluky, kteří nebyli několik týdnů na ledě. Vracíme se tedy ke stejnému modelu," uvedl Pešán.