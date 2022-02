Pešán po příletu připustil možnost, že skončí jako trenér reprezentace

Praha - Trenér Filip Pešán připustil možnost, že u hokejové reprezentace skončí. A to za předpokladu, když se shodne s šéfem svazu Tomášem Králem a generálním manažerem Petrem Nedvědem, že bude jeho odchod přínosem. Nechce však udělat unáhlené rozhodnutí. Novinářům to řekl krátce po příletu národního týmu z olympiády v Pekingu, kde Češi skončili ještě před branami čtvrtfinále.

"Jde o to, že to rozhodnutí by bylo takové lakomé, kdybych ho vystřelil někde a pod nějakými emocemi nad ním více nepřemýšlel. Musím respektovat lidi, kteří mě do té pozice vybrali. S Tomášem Králem a Petrem Nedvědem budeme tu situaci probírat. Ale jestli to bude pomáhat věci a náš názor se sjednotí v tom, že bych měl skončit, tak skončím," prohlásil Pešán.

Čtyřiačtyřicetiletý kouč, který je od sezony 2019/20 zároveň i šéftrenérem svazu, nedokázal i proto zatím odhadnout, jaký bude další vývoj a zda je reálná varianta, aby vedl tým ještě i na další velké akci. Tou bude květnové mistrovství světa ve Finsku. "Opravdu nevím. Seděli jsme těch 24 hodin v letadle zase jak blázni v rouškách, takže jsem s Petrem ani nemluvil, nebyla šance si popovídat. A s Tomášem Králem jsem nemluvil ještě vůbec. Nejdříve si vyslechnu tyhle dva názory a pak svůj názor s nimi sladím," řekl Pešán.

Pešán převzal národní tým předloni. Na posledním mistrovství světa v Rize s ním skončil po vyřazení ve čtvrtfinále s Finy na sedmém místě. Lepších výsledků nedosáhla reprezentace zatím ani v této sezoně. Na dvou turnajích série Euro Hockey Tour skončilo mužstvo bez výhry dvakrát poslední. Vyřazení už v předkole play off olympijského turnaje a 9. místo pak znamenaly historický neúspěch. Následkem byly ohlasy volající po Pešánově odvolání i spekulace o jeho možném nástupci.