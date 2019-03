Frýdlant v Čechách (Liberecko) - Hokejisté Liberce vyhráli potřetí za poslední čtyři roky základní část extraligy a získali Prezidentský pohár, podle trenéra Filipa Pešána ale hlavním favoritem nadcházejícího play off nejsou. Ambiciózní kouč ale nezastírá, že Bílí Tygři chtějí uspět a získat druhý titul v klubové historii.

"Jestli jsme favoriti nebo ne, nás nezajímá. Chceme vyhrát první zápas, což je ve středu. Respektujeme, že jsme vyhráli Prezidentský pohár, což je pro naši organizaci super. Na druhou stranu ale víme, že začíná nová soutěž, a my chceme být připraveni," řekl Pešán novinářům na neformálním setkání ve Frýdlantu v Čechách, kde se tým v těchto dnech na play off chystá.

Liberec se pod Pešánovým vedením zařadil mezi dlouhodobě nejúspěšnější kluby extraligy, v aktuální sezoně ale nedominoval jako v minulosti. I proto se Severočeši nepovažují za výrazného favorita.

"V době, kdy jsme vyhráli základní část a měli jsme 118 bodů, tak role byla jiná," vypíchl Pešán ročník 2015/16, kdy Bílí Tygři nasbírali v první části sezony o osm bodů více než druhá Sparta a na třetí Hradec Králové měli k dobru 30 bodů.

"Teď jsme základní část vyhráli s malým náskokem a dokonce nám v závěru musela pomoct Mladá Boleslav. Role není taková. Rozhodně nevstupujeme do play off jako jediný favorit. Vstupujeme do něj jako tým, který má rozhodně nejvyšší ambice, ale je nás tam více," řekl Pešán, podle kterého mohou titul vyhrát prakticky všichni účastníci play off.

Liberec se ve čtvrtfinále utká s jedním z týmů, které postoupí z předkola. Zda to bude Zlín, Mladá Boleslav, nebo Sparta, je Pešánovi jedno. "Nevybíráme si. Teď se na soustředění zaměřujeme na sebe, abychom byli připraveni na play off, a až budeme vědět, kdo nám připadne jako soupeř, tak se začneme připravovat na něj. Doufám, že budeme připraveni," uvedl jedenačtyřicetiletý kouč.

Severočeši se budou muset vyrovnat s nezvykle dlouhou pauzou. Poslední zápas základní části a první duel play off dělí téměř dva týdny. "Dvakrát jsme v minulosti vyhráli základní část a dvakrát jsme přes první kolo postoupili. Ani jednou to nebylo lehké, takže víme, že pauza není ideální. Dvakrát jsme se s tím ale dokázali vyrovnat. Doufám, že máme zkušenosti a víme, jak naložit s prvními zápasy po pauze," dodal Pešán.

Před třemi lety Liberec na začátku play off doma dvakrát porazil Chomutov, před dvěma roky byl stejně úspěšný proti Plzni.