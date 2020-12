Pešán: Náš výkon nebyl tak odlišný, ale zlepšili jsme maličkosti

Moskva - Přestože výhra 4:1 nad Švédy nezměnila nic na posledním místě českých hokejistů na turnaji Channel One Cup, kouče Filipa Pešána potěšil zlepšený výkon reprezentačního týmu. Ocenil, že hráči se pokaždé drželi nastaveného plánu, dnes ale dokázali oproti předchozím dvěma zápasům vylepšit důležité detaily, díky čemuž slavili první úspěch v Moskvě.

"Nemyslím, že výkon byl o tolik odlišný od předchozích zápasů. Byly to spíš malé věci, které dnes byly jiné než v minulých utkáních. Například buly, naše oslabení, kluci byli poctiví, pomáhali si... Výborně se ukázali mladí hráči, všechno si to sedlo. Mně se každopádně líbilo, že ten tým měl po celý turnaj tvář, která se nijak výrazně neměnila. První dva zápasy jsme nezvládli, ale dnes jsme byli odměněni vítězstvím," řekl Pešán v on-line rozhovoru s novináři.

Švédové byli v utkání střelecky aktivnější, gólmana Šimona Hrubce však překonali jen v první třetině. "Myslím, že velký vliv na počet střel v zápase - a konkrétně v první třetině - měla naše oslabení. Měli jsme tam čtyři dvouminutové tresty. I když jsme hráli slušně ve hře pět na pět, Švédům tam v těch přesilovkách naskákala čísla," připomněl Pešán.

"Důležité také je, jaké ty střely na bránu chodí a odkud. Z málo nebezpečných pozic jich můžete mít hromadu, přesto efektivita je nízká. Měřítkem výkonu a výsledku je rozhodně mnohem více to, když budete počítat jen střely z nebezpečných míst," dodal Pešán.

Hrubec se zaskvěl spolehlivým výkonem. "Vnímám to tak, že Šimon přinesl na tým obrovský klid. Hledal si dobře kotouče, byl silný, když nás Švédové zavřeli kolem brány, byl silný při dorážkách. Dodal klukům větší klid, když soupeř přišlápl plyn. Nemůžu hodnotit, zda byl naším nejlepším brankářem z těch tří, co zasáhli do turnaje. Byl to vítězný brankář, což je důležitá věc, ale myslím, že i kluci, co odchytali zápasy s Finskem a Ruskem, odvedli dobrou práci. Myslím, že my všichni jako tým jsme byli dnes přece jen o něco poctivější," podotkl Pešán.

Vítězný gól dal debutující Matěj Blümel, byť s velkým přispěním Švédů. "To jsou věci, kterým se musí jít v zápase naproti. Věci, které se děly v zápase s Ruskem proti nám, kdy byly střely schované přes dvoje 'housle' a tečované. Včera jsme to nedělali tolik jako dneska. Někdy může přijít nějaký šťastný odraz, ale většinou je to tak, že se dobře odbojované situace odrazí a přijde odměna," prohlásil Pešán.

Vedle pardubického útočníka Blümela se gólově prosadil i jiný nováček v reprezentaci - českobudějovický obránce Pavel Pýcha. "Pavel je pracovitý obránce, znám ho déle, měl jsem ho v mládežnickém reprezentačním týmu. Vím, jak je to nenápadný, ale neskutečně talentovaný a chytrý obránce. Ukázal všem, že lze zůstat v Čechách a pracovat i třeba přes první ligu. Když pak na něho i trenéři sází a věří mu, ten obránce se dá vychovat, což se přesně Budějovicím podařilo," konstatoval Pešán.

Nováčci ho celkově potěšili. "Proklamoval jsem dopředu, že evropská Tour by měla sloužit právě k tomu, abychom si hráče, jako jsou Pýcha nebo Gazda, otestovali. Jsou to hráči, kteří opakují dobré výkony a myslím, že si zaslouží dostat prostor. Jinou šanci vidět je na mezinárodním poli nemáte. Nevidím proto důvod, proč by nemohli hrát opakovaně zápasy Euro Hockey Tour," prohlásil.

"I když směrem ke konci sezony se bude čím dál více zohledňovat blížící se mistrovství světa, myslím, že minimálně dva, možná i tři turnaje, bychom k tomu zkoušení nových hráčů měli využít. Zkoušet Láďu Šmída nebo Milana Gulaše v prosinci je podle mého nesmysl," dodal kouč.

Počítá, že prostor dostane někdo z méně zkušených hokejistů i v únoru na Švédských hrách. "Nevíme v tuto chvíli, co bude, zda se vůbec turnaj uskuteční a podobně. Teprve postupem času se tím začnu zabývat. Nejsem teď proto schopen říct, jak nominace bude vypadat. Ale možnost, že by se někdo z těch mladých kluků, co byli tady a ukázali se v dobrém světle, objevil i ve Švédsku, je určitě velká. Ti kluci odehráli skvělý turnaj, a to bez ohledu na počet odehraných minut," řekl Pešán.