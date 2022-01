Pešán má mezi náhradníky Blümela, Fleka či Chlapíka

Praha - S novým pravidlem Mezinárodní hokejové federace, která pro olympijský turnaj v Pekingu umožní týmům využít skupinu náhradníků, se dalším šesti hráčům otevřela naděje na účast pod pěti kruhy. Do sestavy by mohli v případě potřeby naskočit hráči jako Matěj Blümel z Pardubic, Jakub Flek z Karlových Varů či Filip Chlapík ze Sparty, kteří se mezi 25 jmen do původní nominace generálního manažera Petra Nedvěda a kouče Filipa Pešána nevešli.

Právě jména trojice útočníků, kteří září na extraligové scéně, byla často skloňována v souvislosti s možnou pozvánkou na turnaj pod pěti kruhy. Do nominace se nakonec nedostali, jsou ale na zúženém seznamu náhradníků připravených pomoci. Ten původně čítal 30 jmen hlavně kvůli potížím s koronavirem.

"Náhradníků máme připravených čtrnáct patnáct. Někdo se zapojuje do těch testů více a testuje se na denní bázi. Někdo je zase připravený, aby se začal testovat, kdyby nás to postihlo ve větším množství," uvedl Pešán v rozhovoru pro Českou televizi.

Odtajnil také vazby, na něž chce v útoku spoléhat. "Máme dvojičky hráčů, kteří spolu hrají, ale zatím je velmi těžké a předčasné nějak komentovat sestavu, když člověk vidí, v jakých troskách trénujeme," připomněl Pešán dosavadní průběh tréninkového kempu hráčů z Kontinentální ligy, který výrazně narušuje koronavirus.

Připustil záměr dát k sobě Tomáše Hyku a Lukáše Sedláka, sehranou dvojici z Čeljabinsku. "To se nabízí. Uvidíme také, zda necháme u sebe bratry (Hynka a Tomáše) Zohornovy," uvedl Pešán na adresu útočníků švédského Oskarshamnu. "Pasovala by k sobě i dvojice Roman Červenka, Vladimír Sobotka. A nejspíš to tak i bude," řekl Pešán.

Za Červenkou byl nedávno osobně. "Celý minulý víkend jsem strávil s Romanem ve Švýcarsku, viděl jsem jeho dva zápasy, strávili jsme spolu hodně času a bavili jsme se ohledně mých představ a sestavení formací. Diskutovali jsme i Romanovo propojení s Vláďou Sobotkou," uvedl kouč.

Důležitou otázkou k dořešení jsou role tria brankářů. Důvěru dostali Šimon Hrubec (Omsk), Roman Will (Čeljabinsk) a Patrik Bartošák (Chabarovsk). "Máme v hlavách rozhozené role pro všechny tři gólmany, ale opravdu uvidíme až podle aktuální situace. Máme však určitě připravený plán, s nímž chceme do turnaje jít," prohlásil Pešán.

Nastínil i plán reprezentace na nejbližší dny. "Budeme pokračovat v tréninku v této malé skupině. Jsme zavření v bublině, trávíme čas v bezpečí mezi hotelem a O2 arenou, separovaně i jíme. Každý den ráno máme suchý trénink a led, odpoledne se jdou kluci protáhnout nebo vyšlapat na kole," uvedl Pešán.

"Takhle budeme čekat až do 27. ledna a budeme doufat, že všichni z této skupiny odletíme podle plánu do Číny. Potom se bude tvořit druhá skupina hráčů, kteří budou dohrávat své soutěže a následně trénovat v O2 areně a čekat na další hráče, jímž bude končit program v klubech. Tato skupina by měla odletět 2. února," dodal trenér.