Pešán končí jako trenér Liberce, zůstane sportovním ředitelem

Ilustrační foto - Finále play off hokejové extraligy - 6. zápas HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec, 28. dubna 2019 v Třinci. Liberečtí prohráli utkání 2:4, stejným poměrem i celou finálovou sérii. Trenér Liberce Filip Pešán líbá stříbrnou medaili. ČTK/Sznapka Petr

Liberec - Filip Pešán střídá Slavomíra Lenera v roli šéftrenéra Českého hokeje a končí jako hlavní kouč extraligového Liberce, kde zůstane v roli sportovního ředitele. Zároveň bude generálním manažerem reprezentačního týmu do 20 let, který čeká na přelomu roku domácí mistrovství světa v Ostravě a Třinci.

Jednačtyřicetiletý Pešán byl strůjcem největších úspěchů libereckého hokeje. Bílé Tygry dovedl v roce 2016 k prvnímu titulu a v roce 2017 a letos s nimi postoupil do finále. Ve funkci hlavního trenéra končí po více než čtyřech letech, kdo ho nahradí, oznámí klub v nejbližších dnech.

"Má motivace je stejná, jako když jsem před čtyřmi lety nastupoval do pozice sportovního ředitele a hlavního kouče Bílých Tygrů. Tehdy jsem chtěl udělat všechno pro to, abych vrátil svůj srdcový tým na pozice, kam patří. Tentokrát se budu snažit pomoci celému českému hokeji, protože mi na něm velmi záleží. Samozřejmě i pro mě osobně je to další krok v kariéře," uvedl na libereckém webu Pešán. "V Liberci zůstávám v pozici sportovního ředitele a budu i nadále zodpovědný za složení týmu i jeho výsledky. Jsem rád, že i v tomto ohledu našly obě strany společnou řeč."

V roli šéftrenéra bude mít na starosti mimo jiné akademie Českého hokeje nebo realizační týmy reprezentací v dalších mládežnických kategoriích.

"S Filipem Pešánem jsem o jeho zapojení v činnosti svazu již nějakou dobu jednal a jsem velmi rád, že jsme se domluvili," uvedl v tiskové zprávě prezident Českého hokeje Tomáš Král. "Vzhledem k jeho energii, zkušenostem a výsledkům, kterých dosahuje, nepochybuji, že naše spolupráce bude úspěšná a přinese výsledky." Další podrobnosti k náplni Pešánovy práce chce Král prezentovat až po skončení seniorského MS na Slovensku.

Pešán je pevně spjat s Libercem, kde působil už v době aktivní hráčské kariéry. Poprvé vedl Bílé Tygry v sezoně 2008/09 a ve 30 letech se stal nejmladším koučem v extraligové historii. Pak zastával funkci asistenta, jako hlavní trenér znovu povýšil v ročníku 2012/13, ale byl odvolán. Na střídačku Bílých Tygrů se znovu postavil na konci ledna 2015 a v létě se stal i sportovním manažerem.

V sezoně 2017/18 vedl Pešán reprezentační dvacítku a na MS s ní postoupil po třinácti letech do semifinále. Loni se o něm spekulovalo jako o možném nástupci končícího trenéra seniorského národního týmu Josefa Jandače.

Lener, jenž spolu s Ivanem Hlinkou dovedl české hokejisty k historickému vítězství na olympijských hrách v Naganu, byl šéftrenérem od roku 2010. Bývalý reprezentační kouč bude nadále působit jako manažer rozvoje hokeje a věnovat se bude mimo jiné i mezinárodnímu programu mládežnických reprezentací.