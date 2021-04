Pešán: Jsem rád, že jsme zápas přes počáteční nervozitu zvládli

Jindřichův Hradec - Ve druhém utkání českých hokejistů v Euro Hockey Challenge s Rakouskem byl výsledek dlouho na vážkách. Mladý výběr byl sice na ledě jindřichohradeckého stadionu aktivnější, jenže dlouho narážel na výborně chytajícího Alexandera Schmidta a rozhodl až pětibrankovou smrští ve třetím dějství. Kouče Filipa Pešána potěšilo, že mužstvo přes nervózní vstup dovedlo zápas k úspěšnému konci.

Rakušané si odvezli porážku 2:7, přestože vedli 1:0 a 2:1. Navrch měli ještě po 35 odehraných minutách. "Očekával jsem, že začátek utkání bude nervózní a složitý, což se potvrdilo. Kluci měli problémy technického rázu a pro některé z nich to byly první zápasy. Postupem času jsme však nabývali na síle a myslím, že jsme od půlky zápasu byli lepším týmem," řekl Pešán v on-line rozhovoru s novináři.

Výhra ho potěšila. Rozdíl ve skóre byl nakonec - stejně jako ve čtvrtek ve Vídni - pětibrankový. "Jsem rád, že jsme zápas zvládli, protože jsme samozřejmě chtěli vyhrát. Podílely se na tom výrazně přesilovkové formace, což je pozitivní věc, ale nijak bych to nepřeceňoval. Jsem rád, že jsme utkání zvládli jakoukoliv cestou," připomněl Pešán tři góly v početní výhodě.

Hodně divoký byl úplný závěr utkání. V posledních dvou minutách dali čeští hokejisté během 48 sekund tři góly. "Nezažil jsem to. Trošku náznaky takových situací a podobného tlaku na obě branky si vybavuju, když jsem koučoval národní tým devatenáctiletých a dvacetiletých mládežníků. Bylo ale fajn, že v závěru už ten stres z kluků spadl a naplno si ho užili," uvedl Pešán.

Mužstvo má za sebou čtyři týdny přípravy. Dnešní zápas nebyl při zužování kádru o osm jmen až tak stěžejní. Pešán se rozloučil s brankářem Dominikem Frodlem, obránci Liborem Zábranským a Vojtěchem Budíkem a útočníky Karlem Pláškem, Lubošem Horkým, Janem Hladonikem, Janem Dufkem a Markem Zacharem.

"Chtěli jsme, aby se hráči v utkání ukázali, ale rozhodně - a to jsem jim řekl hned při svém proslovu v kabině po utkání - nebudeme vybírat nejlepší hráče, ale ty nejvhodnější na doplnění týmu, stavbu a jeho strukturu na další týdny. Nebylo to tedy tak, že když někdo dá dnes dva tři kanadské body, tak jednoznačně zůstane v týmu. Víme, jací hráči by se nejspíš měli k týmu připojit a na jakých pozicích by nás mohla tlačit bota," uvedl Pešán.