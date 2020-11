Pešán dovedl při premiéře ČR k výhře nad Švédy 3:1

Helsinky - Čeští hokejisté vstoupili do turnaje Karjala v Helsinkách výhrou nad Švédskem 3:1. Kouč Filip Pešán tak oslavil vítěznou premiéru na reprezentační střídačce. Shodně gól a asistenci si připsali obránce Filip Hronek a útočník Hynek Zohorna, dvě přihrávky zaznamenal Andrej Nestrašil.

Pro českou reprezentaci to byl kvůli pandemii koronaviru první zápas od 9. února, kdy na Švédských hrách ve Stockholmu pod taktovkou Pešánova předchůdce Miloše Říhy staršího zdolala Rusko 4:3 po samostatných nájezdech. V národním týmu debutovali útočníci Michael Špaček a osmnáctiletý Jan Myšák, který si hned připsal asistenci.

V úvodní třetině získali české reprezentaci dvoubrankový náskok v přesilových hrách Hronek s Hynkem Zohornou a ve 27. minutě zvýšil bek Jakub Galvas na 3:0. Po 104 sekundách závěrečné části zkorigoval výsledek Max Friberg.

Druhý zápas sehraje český výběr v sobotu od 16:30 SEČ proti domácímu Finsku.

Do první velké šance se dostal ve čtvrté minutě český tým. Smejkal našel před brankou volného Koblížka, ale gólman Rubin Švédy podržel. Pešánův výběr měl převahu, ubránil se v polovině utkání při Jeřábkově trestu a ve 14. minutě měl další možnost Smejkal, ale tísněný Sellgrenem gólmana Frölundy nepřekonal.

Vedení se Češi dočkali v čase 16:34, kdy už po devíti sekundách využili přesilovou hru při Lindqvistově pobytu na trestné lavici. Nestrašil z rohu nabil na pravý kruh Hronkovi, který se trefil přesně do bližšího horního rohu švédské branky.

Na druhé straně Bartošáka nepřekonal Zaar a při Bristedtově vyloučení Češi zvýšili na 2:0. Nejdříve si Rubin poradil s dalším pokusem Hronka, který o chvíli později stál u zrodu druhé branky. Přihrál před branku Nestrašilovi, o jehož brusle se odrazil puk před Hynka Zohornu a ten doklepl puk do odkryté branky.

V úvodu druhé části pomohla Rubinovi pravá tyč po Smejkalově bekhendové střele. Vzápětí při Hanssonově trestu Švédové poprvé v utkání oslabení přestáli. Snížit mohl při Nestrašilově vyloučení v 26. minutě Dahlén, ale z pravého kruhu trefil horní tyč.

V čase 26:56 vedli Češi už 3:0. Šimon Stránský našel mezi kruhy najetého obránce Galvase, který zamířil přesně k levé tyči. Pešánův tým byl při chuti a další příležitosti měli Špaček či Hynek a Tomáš Zohornové.

Po 104 vteřinách závěrečného dějství přišel Bartošák o čisté konto. Po Wedinově přihrávce usměrnil puk za gólmana finského Lahti bekhendem Friberg. Hned vzápětí mohl získat zpět tříbrankový náskok kapitán Tomáš Zohorna, ale Rubinovi pomohla levá tyč. Bezpečný náskok ale Češi uhájili jak při Špačkově trestu, tak i v dlouhé závěrečné power play Švédska. Prázdnou branku při ní minul Smejkal.

Hlasy po utkání:

Filip Pešán (trenér ČR): "Zápas měl dvě takové fáze. Myslím, že v první třetině jsme byli daleko lepším týmem než Švédové. Od druhé se ale hra vyrovnala a měli jsme občas problémy se zámkem Švédů v našem obranném pásmu. Soupeř tam byl velmi silný na kotouči. Inkasovali jsme i branku, která potom na začátku třetí třetiny zamíchala zápasem, ale obětavostí a velmi statečným výkonem mladých hráčů jsme dokázali ten zápas vyhrát. Co rozhodlo? Z mého pohledu to, že jsme na začátku zápasu využili úvodní dvě přesilové hry. Vytvořili jsme si náskok, který jsme pak i udrželi."

Hynek Zohorna (útočník ČR, autor vítězného gólu): "Máme nějaké dvě varianty po buly. Jedna varianta byla ta, z níž jsme dali první gól hned po devíti sekundách přesilovky. Vždy se tam otevře prostor jednomu hráči. Bylo to hezky sehrané a 'Hróňa' to trefil krásně. Ani na nás nebylo moc znát, že někteří kluci jsou tak dlouho bez zápasu. Od příletu jsme stihli čtyři tréninky, byl nějaký čas, aby si to sedlo. Z mého pohledu nám to stačilo."

Filip Hronek (obránce ČR, střelec úvodního gólu): "Myslím, že těmi přesilovými hrami, které se nám povedlo využít, jsme se dostali do zápasu. Hned po buly nám vyšel signál, bylo to dobře sehrané skoro na jeden dotek a já to pak dobře trefil. Podobně se to podařilo i u druhého gólu. Něco jsme si ty dva dny zkoušeli a jsem rád, že se nám to povedlo zužitkovat v zápase."

ČR - Švédsko 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 17. Hronek (Nestrašil, H. Zohorna), 19. H. Zohorna (Nestrašil, Hronek), 27. Galvas (Š. Stránský, Myšák) - 42. Friberg (Wedin, Wingerli). Rozhodčí: Brander, Brännare - Pekkala, Thomann (všichni Fin.). Vyloučení: 3:3. Využití: 2:0. Bez diváků.

ČR: Bartošák - Jeřábek, Galvas, Mozík, Klok, Hronek, Moravčík - Nestrašil, T. Zohorna, H. Zohorna - Lenc, O. Roman, Ordoš - R. Koblížek, M. Špaček, Smejkal - Myšák, Červený, Š. Stránský. Trenér: Filip Pešán.

Švédsko: Rubin - Nyberg, Sellgren, Hansson, Norlinder, G. Backström, Ollas Mattsson - M. Lindqvist, J. Nilsson, Dahlén - Zaar, L. Andersson, Bristedt - Berggren, Wingerli, Wedin - Friberg, Ölund, Sylvegard. Trenér: Johan Garpenlöv.