Pešán: Daleko víc se projevila tvář týmu, kterou chceme, aby měl

Praha - Odvetný zápas Euro Hockey Challenge proti Slovensku přinesl v porovnání s prvním duelem těsnější výsledek s výhrou 2:1 uhájenou až po dramatickém závěru, ale dnes měl kouč Filip Pešán ze hry týmu výrazně lepší pocity než ve čtvrtek. Mrzelo ho jen, že řada šancí zůstala nevyužita a že mužstvo nezvládlo koncovku utkání s větším přehledem.

"V dnešním zápase se jednoznačně daleko víc projevila tvář toho týmu, kterou se svými kolegy chceme, aby měl. Byli jsme silnější na kotouči, víc jsme si pomáhali, byli jsme odolnější a statečnější v soubojích jeden na jednoho. Bohužel jsme to neprojevili brankově, jak bychom si představovali, ale ta tvář týmu byla rozhodně vidět více než v tom čtvrtečním zápase," ocenil výkon týmu Pešán.

Mrzelo ho, že jeho svěřenci nepřidali více gólů. "Podobně jako včera Slovensko jsme i my dneska narazili na výborného brankáře. Netvrdím ale, že to bylo pouze o soupeřově brankáři. V těch situacích jsme se asi nezachovali tak, jak bychom se zachovat měli, kdybychom chtěli vstřelit branku. Nevím, jak mám okomentovat závěry těch šancí, ale byl jsem rád, že jsme si je vytvořili a že jsme opět našli cestu, jak ten zápas vyhrát," konstatoval Pešán.

Velice špatně byl z jeho pohledu odehraný konec zápasu, v němž Slováci sáhli k dvouminutové hře bez gólmana. "Nejenže jsme nemohli vstřelit branku z organizované power play soupeře, ale když už jsme ji nevstřelili, měli jsme kotouč odehrát do bezpečného místa a dokončit ten zápas jinak, než jsme to odehráli. Udělali jsme tam velmi hrubou chybu, za kterou Radan Lenc klikoval v kabině, naštěstí se tým s vynikajícím Kváčou v brance o to postaral a nedovolil zvrat v zápase," řekl Pešán.

Brankář Petr Kváča předvedl při reprezentačním debutu výborný výkon, za záda pustil jedinou z 22 střel. "Odchytal po všech stránkách skvělý zápas, ale to samé i brankáři, kteří odchytali předchozí zápasy, ať už Honza Růžička nebo Roman Will," vyzdvihl Pešán. Kváča si nakonec výkonem vybojoval setrvání v týmu, který opustil vyřazený Růžička.