Pešán: Cítíme vnitřní sílu, že můžeme porazit kohokoliv na turnaji

Riga/Praha - Kouč hokejové reprezentace Filip Pešán má dobrý pocit z týmu, který s kolegy poskládal pro mistrovství světa. Je přesvědčený, že čeští hokejisté, kteří v přípravě na vrchol sezony vyhráli všech devět utkání, mohou porazit kohokoliv na turnaji. Dobré výsledky před šampionátem však nepřeceňuje.

"Cítíme vnitřní sílu, že můžeme porazit kohokoliv na turnaji," řekl Pešán v on-line rozhovoru s novináři z hotelu v Rize.

Optimismus výrazně posílil i poslední zápas před odletem do Lotyšska. V generálce na MS jeho svěřenci porazili Rusko jasně 4:0. "Já bych ale vůbec ten výsledek s Ruskem nepřeceňoval a už vůbec bych ho nechtěl převádět do toho prvního zápasu turnaje. Tam může jít o úplně jiné utkání," varoval Pešán, jehož tým narazí na sbornou v pátek.

"Mě spíše než výsledek hlavně potěšilo to, jakým způsobem jsme ho dosáhli. Myslím, že jsme byli organizovaní a ostří v osobních soubojích, což může být pro naše sebevědomí ještě daleko lepší než výsledek samotný," prohlásil Pešan.

V podobném duchu jako v Praze se chce s týmem prezentovat i v lotyšské metropoli. "Nechceme hrát zbabělý, ustrašený hokej. Chceme být naopak aktivní, ale zároveň nechceme být blázniví. Budeme hledat nějaký kompromis," nastínil Pešán.

Chystat se bude už během povinné třídenní karantény na pokojích s asistenty Martinem Strakou a Jaroslavem Špačkem a dalšími členy realizačního týmu na první dva soupeře. Po Rusech budou hrát čeští hokejisté v sobotu se Švýcary.

"Hru Ruska známe a ještě si ji rozebíráme. Myslím, že se navzájem asi nepřekvapíme, ty zápasy budou důležité z hlediska osobních soubojů a koncovky," uvedl Pešán."A soustředíme se na Švýcary, protože tohle jsou jediné dva týmy, které neuvidíme na šampionátu hrát před naším vzájemným utkáním. Všechno ostatní už pak bude vycházet ze sledování soupeřů v zápasech přímo na turnaji," řekl kouč.

"Konkrétně a detailně na páteční zápas Rusy se však ještě nechystáme, na to budeme mít čas ještě pár dnů před zápasem," podotkl Pešán, jehož svěřence čekají v základní skupině dále Bělorusové, Švédové, Britové, Dánové a Slováci.

Těší ho dobře patrné pokroky, které hráči dělají. Včetně čím dál lepší komunikace na ledě, kterou si pochvalovali obránci i brankář Šimon Hrubec.

"Sedm týdnů se snažíme každý trénink tlačit kluky do komunikace. Ze začátku jsme s Jardou Špačkem řvali nejvíc my dva, pak už jsme pomalinku ustupovali," prohlásil Pešán.

"Kluci snad pochopili, že nejenže komunikace nic nestojí, ale je to zároveň pomoc, která se vrací zpátky. To znamená pomůžu kolegovi svou komunikací, aby vyřešil problém, on je pak schopen pomoci mně. Přesto to není ještě ideální, představoval bych si, aby ta komunikace byla i na trénincích ještě průraznější. Je to každopádně jedna z věcí, na které jsme pracovali," připomněl Pešán.

Přestože avizoval, že by s případným posílením týmu počkal ještě na konec série 1. kola Stanley Cupu mezi Bostonem a Washingtonem, je zřejmé, že v další doplnění mužstva z NHL už příliš nevěří. Především obávaný kanonýr Bruins David Pastrňák by byl vítanou ofenzivní posilou.

"Samozřejmě bych o něho stál, ale nevěřím ani tomu, že by to stihl, protože Washington sotva vyřadí Bruins 4:0 na zápasy," narážel Pešán na úvodní výhru Capitals v sérii.

Pastrňákova partnerka Rebecca je navíc těhotná. "S drtivou většinou hráčů jsme se bavili o jejich případném příletu, pokud neudělají jejich týmy play off. U Bostonu bylo takřka jasné, že play off udělají. Tehdy David říkal, že by přijet chtěl, ale že i ta rodinná situace mu to nejspíš nepovolí. Situace se nijak nezměnila, ještě si to ale budou dnes potvrzovat s (generálním manažerem) Petrem Nedvědem," řekl Pešán.

Zapomenout musí nejspíš i na možné povolání brankáře Washingtonu Vítka Vaněčka. "Nechtěli jsme ho otravovat, ale myslím, že při tom svalovém zranění, které utrpěl, nebude moct pokračovat," uvedl Pešán.