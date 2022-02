Pešán chválil po výhře nad Ruskem obránce i atraktivitu zápasu pro diváky

Peking - Trenér Filip Pešán ocenil po vítězství českého týmu na Ruskem na olympijských hrách v Pekingu aktivní hru obránců, kteří podporovali ofenzivu. Vedle toho měl radost, že jeho svěřenci dokázali proti sborné navázat na výhru nad Švýcarskem.

"Bylo velmi důležité, že jsme využili přesilové hry, které byly klíčem k tomu, že jsme zápas nakonec zvládli. Myslím si, že jsme odehráli velmi slušný zápas. Fantasticky ho odehráli obránci, kteří kombinovali, dokázali vyvážet kotouče a byli velmi nebezpeční i na útočné modré čáře, což byl největší rozdíl oproti minulému zápasu," řekl Pešán novinářům po výhře 6:5 v prodloužení.

Český tým vstřelil čtyři góly včetně vítězného v přesilových hrách. Vysoký počet branek v utkání trenérovi nevadil. "Hokej se mi hrozně líbil. Oboustranně. Myslím, že pro oko diváka byl fantastický. Kdybych si mohl vybrat vyhrát 1:0 v prodloužení, nebo 6:5, tak si vyberu výsledek číslo 2. Hokej se hraje pro fanoušky a myslím si, že dnes se musel líbit," řekl.

Z pohledu konečného umístění ve skupině vítězství v prodloužení nic neznamenalo, Pešán ale získaný druhý bod považoval za důležitý. "Strašně moc. Opravdu jsme si zasloužili zápas vyhrát. Proti silnému Rusku jsme našli cestu. Teď budeme chtít chvilinku odpočívat. Brzo se začneme připravovat na další zápas s pocitem, že jsme porazili dva silné soupeře," uvedl Pešán.

Česko v duelu vedlo 4:2 a někteří hráči po jeho skončení poukázali na skutečnost, že silný tým by podobný náskok neměl ztratit. A sborná dokázala skóre otočit na 5:4 ve svůj prospěch. "O to silnější ale může tým být, když se po takovém kolapsu vrátí do hry. Za mě by se to stávat nemělo, ale musíme taky respektovat sílu soupeře, který má výborný tým a v těchhle fázích nás přehrával. Ale jsem rád, že jsme si s tím poradili," řekl Pešán.

Přestože se jednalo o utkání v základní skupině turnaje, na ledě se několikrát jiskřilo. Podle Pešána bylo důležité, že český tým udržel emoce pod kontrolou. "Nechtěli jsme se nechat Rusama vyprovokovat, protože hráli tvrdě. Věděli jsme, že to bude bolet. Klobouk dolů, že jsme před nimi necukli a nenechali se vybláznit k nějakým odvetám. Za mě dobrá reakce klidné síly, což si myslím, že je dobrý předpoklad k dalším zápasům," řekl.

Pešán ocenil i výkon útočníka Michaela Špačka, jenž do Pekingu přiletěl v pátek a v den zápasu absolvoval jen dobrovolný trénink s částí týmu. Nakonec ale naskočil do přesilovek a dal i gól. "Prosil jsem ho, aby si odpoledne nebral prášky na spaní, že to může mít efekt i na večerní zápas. Evidentně mě poslechl. Někdy člověk udělá nějaké změny v sestavě, v přesilovce a vyjde to. Někdy je za blbce. Jsem hrozně rád, že se nám to dneska povedlo," uvedl Pešán.

Pochválil i brankáře Šimona Hrubce, jenž sice nepodal ideální výkon, ale týmu nakonec pomohl k výhře. "Některé góly se asi daly chytit. Na druhou stranu Šimon tak nebo tak opět našel cestu k výhře. Pro mě zůstává vítězným brankářem a jsem rád, že ho máme," prohlásil.