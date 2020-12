PES zůstává dál na 57 bodech, ministerstvo upravilo údaje

Praha - Rizikové skóre v protiepidemickém systému PES zůstává třináctým dnem po sobě na 57 bodech ze sta, což odpovídá třetímu z pěti stupňů pohotovosti. Ministerstvo zdravotnictví po 08:00 na svém webu aktualizovalo údaje, předtím uvádělo, že index k dnešku stoupl na 59. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací Ladislava Duška laboratoře ráno dohlásily čtvrteční testy, bez nich byl vyšší podíl pozitivních a negativní trend, sdělil na dotaz ČTK.

Index rizika je podle Duška aktualizován automaticky po 00:30 a nové hodnoty jsou publikované bez zásahu člověka. "Po půlnoci 4. prosince bylo započítáno 59 bodů ze 100, neboť došlo k nárůstu relativní pozitivity testů," vysvětlil. To mělo za následek připočítání dvou bodů navíc za negativní trend nárůstu.

"K 06:00 velké množství laboratoří ještě dohlásilo testy za 3. prosince a tím došlo k návratu hodnoty na původních 57 bodů, což server opravil. Takové relativně velké dohlášení testů se stalo poprvé. Aby se situace neopakovala, byla aktualizace PES nastavena každý den na 06:30," uvedl Dušek.

Index rizika, který je v současné době na 57 bodech, se vypočítá ze čtyř parametrů popisujících vývoj epidemie. Určitý počet bodů se přiděluje za počet nových případů na 100.000 obyvatel za poslední dva týdny a za stejný ukazatel vztažený jen k seniorům. Dalším je podíl pozitivních výsledků ze všech testů za posledních sedm dní. Pokud by u nákazy seniorů nebo podílu pozitivních testů docházelo k nárůstu, jsou připočtené ještě dva body navíc, což podle Duška systém automaticky dnes v noci udělal.

Posledním ukazatelem je reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného člověka. To v posledních dvou týdnech opět stoupá a dnes bylo 0,96. Za číslo vyšší než 0,8 systém připočítává pět bodů, za vyšší než jedna deset bodů. Pokud by se zvýšilo, posunulo by se Česko na 62 bodů. Pokud by v nich zůstalo sedm dní, hrozil by i návrat do čtvrtého stupně přísnosti protiepidemických opatření znamenající znovu uzavření obchodů, restaurací a služeb.

V pátek přibylo v Česku dalších 4745 potvrzených případů nemoci covid-19, to je o skoro 300 víc než před týdnem. Druhý den po sobě tak průběžný nárůst ve srovnání s předchozím týdnem zrychlil.

Česko na základě rozhodnutí vlády funguje od čtvrtka podle pravidel třetího stupně, což umožnilo otevřít s omezenou kapacitou obchody, restaurace či provozovny služeb a uvolnily se další restrikce. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek označil situaci za křehkou. Nelze podle něj vyloučit to, že by se opatření mohla zase zpřísnit. Rizikové jsou podle něj momentálně hlavně kraje Královéhradecký, Ústecký, Liberecký, Olomoucký, Zlínský a Vysočina.

Od březnového začátku epidemie odhalily laboratoře přes 542.400 případů covidu-19. Z nákazy se už vyléčilo téměř 474.000 lidí. Aktuálně v zemi je 59.674 nakažených, většina z nich má mírný průběh.