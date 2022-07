Perušiče se Schweinerem finálová prohra mrzí, zároveň si spravili chuť po MS

Gstaad (Švýcarsko) - Už třikrát se letos plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem dostali na světovém okruhu do finále, ale po porážkách v dubnu v Itapemě a v květnu v Ostravě neuspěli v duelu o zlato ani v sobotu na silně obsazeném turnaji Pro Tour kategorie Elite v Gstaadu. České jedničky finálová prohra s chilskými bratranci Marcem a Estebanem Grimaltovými mrzí, ale zároveň je těší, že si spravily chuť po nevydařeném mistrovství světa, kde vypadly už v prvním kole play off. Turnajové čtyřky zároveň dokázaly, že patří do širší světové špičky.

"Finálová prohra nás samozřejmě mrzí, ale ve světle osmifinálového odvrácení pěti mečbolů to vnímáme pořád jako úspěch. Ukazuje to konzistenci kvalitních výkonů, které jsme v letošní sezoně předváděli," řekl ČTK Perušič.

"Je to papírově slabší soupeř. Předchozí dva zápasy jsme s nimi vyhráli relativně jednoznačně 2:0, takže tohle byla dobrá příležitost získat zlato. Nevyšlo to proto, že soupeř zahrál na svoje poměry výborně a my jsme nepředvedli to, co jsme měli," zhodnotil Perušič sobotní těsnou porážku 19:21, 20:22.

"Chilani na nás byli oproti zápasu ve skupině lépe připravení. Zároveň se nám ve finále nepodařilo proměnit těch pár extra míčů jako ve skupině, šlo zejména o moje bodovky. Oba sety měly podobný průběh. Vždycky jsme chvíli vedli, pak Chilani převzali vedení, které postupně narostlo až na tří-, čtyřbodový rozdíl. Potom se nám podařilo díky dobrému servisu nebo pár blokům dotáhnout, ale v koncovce vždycky slavil soupeř," doplnil sedmadvacetiletý polař.

"Mrzí to, protože to není soupeř typu Norů Anderse Mola a Christana Söruma nebo Katařanů Šarífa Januse s Ahmedem Tidžanem, který by patřil do absolutní špičky. Nicméně je to tým, který už pár akcí vyhrál a vždy čas od času má vynikající turnaj. Teď ho bohužel měli tady. Hráli lépe než my a vyhrát si zasloužili. Je ale škoda, že jsme měli mnoho šancí zápas zvrátit v náš prospěch, přestože jsme nepředvedli náš nejlepší výkon," uvedl Perušič.

České jedničky nyní v rámci přípravy na srpnové mistrovství Evropy v Mnichově čekají dva menší turnaje v Rakousku a v Praze na Korábě. Těsně před šampionátem se ještě zúčastní dalšího dílu Pro Tour Elite v Hamburku. "Mistrovství Evropy v Mnichově bude po mistrovství světa dalším vrcholem sezony a doufám, že tam navážeme na výkony tady ze Gstaadu nebo ze začátku sezony a že tam předvedeme lepší výkony než v Římě," prohlásil Perušič.