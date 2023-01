Perušič se Schweinerem zahájili finále v Dauhá výhrou a porážkou

Dauhá - Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner zahájili finálový turnaj Pro Tour v Dauhá i novou sezonu dvěma tie-breaky s rozdílným výsledkem. Nejprve zvítězili nad Italy Paolem Nicolaiem a Samuelem Cottafavou 29:31, 21:18, 15:11, následně prohráli se světovými jedničkami Andersem Molem a Christianem Sörumem z Norska 21:16, 19:21, 10:15.

Proti olympijským vítězům a mistrům světa Molovi se Sörumem Češi s přehledem vyhráli první set a i ve druhém dlouho vedli, avšak Norové dokázali průběh zápasu stejně jako v loňském finále v Ostravě otočit. Pražské beachvolejbalisty porazili pošesté za sebou, neuspěli pouze v premiérovém vzájemném měření sil před pěti lety.

Perušič se Schweinerem v první sadě za stavu 10:10 uhráli čtyři body v řadě a náskok s přehledem udrželi až do konce. Norové nezvykle často chybovali, zatímco Češi byli na ztrátě téměř bezchybní.

Ve druhém setu se Mol se Sörumem poprvé dostali do vedení až za stavu 17:16 a vzápětí šli do trháku. Češi dokázali srovnat na 19:19, ale pak poslal Perušič podání do autu a Schweinerův útok zastavil Mol, jenž do té doby na síti nepotvrzoval pověst nejlepšího blokaře na okruhu.

V deštivém tie-breaku Češi smazali brzké tříbodové manko, ale za stavu 6:7 proklouzl Perušičovi vlhký míč při nahrávce mezi rukama a chvíli nato mu rozhodčí odpískal druhou technickou chybu. Na další zvrat už turnajové šestky nenašly dost sil.

Do úvodního zápasu proti Nicolaiovi s Cottafavou vstoupili lépe Češi, ale Italové vyrovnali a v dramatické koncovce proměnili osmý setbol, poté co předtím tři odvrátili. Druhá sada měla obdobný průběh s tím rozdílem, že Perušič se Schweinerem udrželi náskok až do konce.

Hned zkraje tie-breaku zatlačili vicemistři Evropy na Italy servisem a vybudovali si čtyřbodový náskok, který pak ještě navýšili. Čtyřiatřicetiletý Nicolai s o deset let mladším Cottafavou dokázali snížit až na tříbodový rozdíl, ale Češi už si výhru pohlídali.

"Zápas byl dost náročný, jako první zápas sezony to hodnotíme dost pozitivně. Porazili jsme jeden z nejlepších párů na světě v dramatickém tie-breaku, který jsme zvládli dobře. Přesto je tam spoustu věcí, na kterých musíme zapracovat, ale tak to na začátku sezony bývá," řekl ČTK Perušič.

Akce pro deset nejlepších dvojic uplynulé sezony má celkovou dotaci 800 tisíc dolarů. V pětičlenných skupinách se utká každý s každým, první čtyři páry postoupí do čtvrtfinále. Finále, v němž naposledy Perušič se Schweinerem podlehli Molovi se Sörumem, je na programu v neděli.

Finálový turnaj Pro Tour v plážovém volejbalu v Dauhá:

Skupina B:

Perušič, Schweiner (7-ČR) - Nicolai, Cottafava (6-It.) 2:1 (-29, 18, 11), A. Mol, Sörum (2-Nor.) - Perušič, Schweiner 2:1 (-16, 19, 10).