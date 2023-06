Perušič se Schweinerem v Ostravě dvěma výhrami nakročili do čtvrtfinále

Ostrava - Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem na turnaji Pro Tour Elite v Ostravě zdolali Němce Nilse Ehlerse s Clemensem Wicklerem 25:23, 21:12, připsali si druhou dvousetovou výhru a nakročili k přímému postupu do čtvrtfinále. Domácí ženské jedničky Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou mají po dnešku po jedné výhře a porážce a o postup do play off zabojují v pátek. Kryštof Jan Oliva a Tadeáš Trousil podlehli po vyrovnaném průběhu Italům Alexi Ranghierimu s Adrianem Carambulou 20:22, 18:21.

Perušič se Schweinerem na úvod porazili Chilany Marca a Estebana Grimaltovy 21:15, 26:24. Vítězové předchozího elitního turnaje v brazilské Uberlandii, kteří v Ostravě třikrát po sobě skončili druzí, si téměř celý první set udržovali několikabodový náskok a v závěru po dlouhé výměně proměnili hned první setbol. Druhá sada byla vyrovnanější, v napínavé koncovce čtvrtí nasazení Češi odvrátili čtyři setboly a sami využili druhý mečbol. Chilským bratrancům oplatili loňskou finálovou porážku z Gstaadu.

Druhý zápas českých jedniček měl obdobný průběh. V prvním setu se oba týmy přetahovaly o vedení, oba si také vytvořily setboly. Za stavu 24:23 rozhodl Perušičův přesný technický úder do volného rohu kurtu. Poté už Češi dominovali, po jejich vydařených zákrocích Wickler vztekle mrštil čepicí do písku.

"Němci většinu prvního setu hráli lépe a měli i menší vedení, takže nám psychicky hodně pomohlo, že jsme sadu nakonec získali. Podepsalo se to i na soupeřích, kteří nezachytili úvod druhého setu a potom už jsme si dovedli pohlídat vedení," řekl ČTK Perušič. "Trochu jsme čekali, jestli se nám po Uberlandii podařilo dobře načasovat formu. Přestože je ještě hodně věcí, které potřebujeme zlepšit, tak si myslím, že se nám to relativně povedlo," dodal osmadvacetiletý polař, který si pochvaloval na čtvrtek podle něj nebývale bouřlivou atmosféru.

Hermannová se Štochlovou, které se do hlavní soutěže dostaly stejně jako Oliva s Trousilem díky divoké kartě, tahaly proti mistryni světa z roku 2019 Melisse Humanaové-Paredesové a stříbrné medailistce z loňského MS Brandie Wilkersonové za kratší konec. Hodně kazily, takže Kanaďanky s přehledem dotáhly zápas ke svému druhému vítězství v poměru 21:15, 21:17.

"Po prohře půjdeme spát malinko zklamané, ale myslím, že je to super bilance," řekla Štochlová. "Kanaďanky jsou nasazené výše než my, takže jsme spíš mohli překvapit. Mrzí nás, že jsme nezahrály ranní volejbal, protože to mohlo být daleko víc vyhrocené a napínavější. Každopádně jsme spokojené, že vůbec máme jednu výhru, která nás s největší pravděpodobností posune do play off. To by pro nás byl úžasný výsledek," doplnila Hermannová.

V prvním utkání Hermannová se Štochlovou zdolaly Agathu s Rebeccou 28:26, 21:11. V závěru první sady proti zkušeným Brazilkám dotáhly tříbodové manko a v dramatické koncovce proměnily díky dvěma esům Hermannové pátý setbol, zatímco samy čtyři odvrátily.

Druhý set už byl jasnou záležitostí Hermannové se Štochlovou, které loni při společném premiérovém startu v Ostravě obsadily 13. místo. Čtvrtým nasazeným Brazilkám naopak nevyšel návrat po mateřské pauze devětatřicetileté Agathy, mistryně světa z roku 2015.

Nadějní Oliva s Trousilem drželi většinu zápasu s mnohem zkušenějšími Ranghierim a Carambulou krok. Několikrát dokázali smazat manko, ale vypracovat si náskok jim Italové nedovolili. Těsný první set rozhodl italský blok.

"Moc balonů nechybělo, hlavně v prvním setu, kdy jsme s nimi hráli nejtěsnější možný rozdíl, a to ještě přes dvacítku. Tam stačil kousek, zahrát jeden balon o kousek líp, o kousek víc doleva, nebo doprava," řekl Trousil. "Jsme rádi za tuhle zkušenost, příště už na to třeba budeme víc připravení a dovede nás to k vítězství," dodal Oliva.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Ostravě:

Muži:

Skupina C:

Ranghieri, Carambula (3-It.) - Oliva, Trousil (11-ČR) 2:0 (20, 18).

Skupina D:

Perušič, Schweiner (4-ČR) - M. Grimalt, E. Grimalt (12-Chile) 2:0 (15, 24), Perušič, Schweiner - Ehlers, Wickler (5-Něm.) 2:0 (23, 12).

Ženy:

Skupina D:

Hermannová, Štochlová (12-ČR) - Agatha, Rebecca (4-Braz.) 2:0 (26, 11), Humanaová-Paredesová, Wilkersonová (13-Kan.) - Hermannová, Štochlová 2:0 (15, 17).