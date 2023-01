Perušič se Schweinerem v Dauhá i přes výhru do play off nepostoupili

Dauhá - Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner zvítězili ve finálovém turnaji Pro Tour v Dauhá v závěrečném utkání ve skupině nad Brazilci Vitorem Felipem a Renatem 26:24, 21:10, na postup do play off jim to však nestačilo. Při shodné bilanci dvou výher a dvou porážek se dvěma dalšími týmy rozhodl nejhorší poměr míčů českého páru.

"Je škoda, že to nestačilo na postup. Jsme s tím relativně spokojení, ale je to typický začátek sezony. Hra má spoustu výkyvů, dělali jsme hodně chyb, které budeme muset do příštího turnaje vypilovat, aby tam byl výsledek lepší," řekl ČTK Perušič, který po zápase zamířil spolu se Schweinerem na českou ambasádu, aby tam sledovali prezidentské volby.

Sedmí nasazení Perušič se Schweinerem vstoupili do utkání výborně, ale náskok neudrželi a v dramatické koncovce prvního setu museli odvracet dva setboly, než proměnili svůj pátý.

Ze druhé sady se po vyrovnaném začátku stala jasná záležitost pražských beachvolejbalistů, kteří si za stavu 9:7 pomohli šestibodovou šňůrou a nakonec Brazilcům povolili jen deset bodů. Vicemistrům světa tak oplatili dvě loňské těsné porážky z MS a Ostravy.

"Zejména ve druhém setu se nám hodně dařilo dodržovat taktiku a předvedli jsme dobrý výkon. Je ale potřeba říct, že Brazilcům se na turnaji nedařilo a zatím nenavázali na loňskou sezonu," řekl Perušič.

Akce pro deset nejlepších dvojic uplynulé sezony má celkovou dotaci 800 tisíc dolarů. Z pětičlenných skupin postoupily první tři páry do play off. Finále, v němž naposledy Perušič se Schweinerem podlehli Norům Andersi Molovi s Christianem Sörumem, je na programu v neděli.

Ve středu začne v Dauhá turnaj Elite, který už se bude započítávat do olympijské kvalifikace. Kromě Perušiče se Schweinerem jsou v hlavní soutěži i Barbora Hermannová s Marií Sárou Štochlovou. V kvalifikaci budou o jedno ze čtyř volných míst usilovat Jan Dumek s Jiřím Sedlákem.

Finálový turnaj Pro Tour v plážovém volejbalu v Dauhá: Skupina B: Perušič, Schweiner (7-ČR) - Renato, Vitor Felipe (8-Braz.) 2:0 (24, 10).