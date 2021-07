Perušič se Schweinerem se zapojili po karanténě do turnaje OH vítězně

Tokio - Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner po desetidenní karanténě kvůli covidu-19 zahájili se zpožděním olympijský turnaj vítězně. Po jediném tréninku na písku v tokijském Šiokaze Parku vydřeli třísetovou výhru nad mexickou dvojicí Josué Gaxiola, José Rubio a udrželi si naději na postup ze skupiny.

Čeští plážoví volejbalisté přiletěli do Tokia ve skvělé formě, v březnu vyhráli turnaj Světového okruhu v Dauhá a medaili letos získali i na dalších dvou elitních světových akcích. Po Perušičově pozitivním testu na koronavirus se však zdálo, že přijdou o celý turnaj. Nakonec jim byl zkontumován jen zápas s lotyšským párem Martins Plavinš, Edgars Točs a šanci zasáhnout do her dostali.

Po deseti dnech v karanténě Perušič se Schweinerem ve středu absolvovali seznamovací trénink na olympijském kurtu a dnes proti Mexičanům hráli o naději. Zpočátku za rozehranými soupeři zaostávali, prohráli 17:21, ale ve druhém setu už je nepustili ani jednou do vedení a slavili dílčí úspěch 21:16. Zkrácenou sadu Češi ovládli po závěrečném Schweinerově bloku 16:14.

Nucená pauza byla znát. "Ten začátek byl hodně nervózní. Už to tréninkové manko úplně nepomáhalo našemu sebevědomí, i když jsme věděli, že na Mexičany máme, a že i když to bude těžké, ten zápas jde vyhrát. A myslím, že až na pár balonů jsme se s tím popasovali dobře, protože Mexičané jsou dobrý tým. Nestartují na tolika soutěžích, ale dokázali porazit i světové jedničky nebo mistry světa. A jsme šťastní, že se nám povedlo to dotáhnout do vítězného konce, i když trochu se štěstím," radoval se Schweiner.

V sobotu český pár vyzve úřadující mistry světa Olega Stojanovského s Vjačeslavem Krasilnikovem z Ruska. Z každé ze šesti skupin do osmifinále přímo postoupí dva týmy a dva nejlepší ze třetích míst. Zbývající čtyři páry ze třetích míst se utkají v předkole o zbylá dvě místa.

Covid zdecimoval celou českou beachvolejbalovou výpravu na olympiádě. Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou kvůli pozitivnímu testu prvně jmenované o svůj start přišly.

Muži:

Skupina B: Perušič, Schweiner (11-ČR) - Gaxiola, Rubio (23-Mex.) 2:1 (-17, 16, 14), Plavinš, Točs (14-Lot.) - Krasilnikov, Stojanovskij (2-Rus.) 2:1 (-13, 19, 11).

Tabulka:

1. Plavinš, Točs 2 2 0 4:1 4 2. Krasilnikov, Stojanovskij 2 1 1 3:3 3 3. Perušič, Schweiner 2 1 1 2:3 3 4. Gaxiola, Rubio 2 0 2 2:4 2