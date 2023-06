Perušič se Schweinerem podlehli v semifinále v Ostravě Norům

Ostrava - Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem prohráli v semifinále turnaje Pro Tour Elite v Ostravě s Nory Andersem Molem a Christianem Sörumem 21:19, 17:21, 8:15 a v areálu v Dolních Vítkovicích je po třech duelech o zlato v řadě čeká zápas o bronz. Norští olympijští vítězové a mistři světa, kteří Čechy zdolali také ve finále v roce 2019 a loni, budou usilovat o třetí ostravský titul. Soupeřem jim budou Katařané Šaríf Janus a Ahmed Tidžan, kteří zdolali rovněž v tie-breaku americkou dvojici Miles Partain, Andrew Benesch.

"Semifinále si takovýhle zápas zasloužilo, pro diváky to bylo skvělé. Pro nás čtyři na kurtu to bylo hrozně těžké. Byl to vyrovnaný zápas až do poloviny tie-breaku, kde Norové ukázali svoje kvality a zasloužili si dneska vyhrát," řekl Schweiner.

"Bylo to těžké hlavně mentálně, protože oni téměř nechybovali a neustále nás dostávali pod tlak, ať už dobrou obranou, nebo dobrým podáním. Věděli jsme, že musíme předvést to nejlepší. To se nám v prvním setu i s přispěním výborné divácké kulisy povedlo, ve druhém a třetím už jsme tahali za kratší konec," doplnil Perušič.

V utkání nejdříve odskočili strojově hrající Norové, Češi srovnali po výborných zákrocích Perušiče v poli. Na Molův blok odpověděl o chvíli později stejným způsobem Schweiner. Po další dlouhé výměně se české jedničky poprvé ujaly vedení 18:17, vypracovaly si setbol a hned ten první proměnily.

Strhující bitva o každý míč před vyprodaným hledištěm pokračovala i ve druhé sadě. Za stavu 14:13 získaly světové jedničky brejk, vedení ještě navýšily a set ukončil Molův blok. Těch předvedl pětadvacetiletý Nor několik také v tie-breaku a i díky tomu jej "Vikingové" dovedli k jasnému vítězství.

Norové Perušičovi se Schweinerem oplatili finálovou porážku z předchozího elitního turnaje v Uberlandii, kde Češi vyhráli po osmi vzájemných prohrách v řadě. České jedničky v pátém letošním utkání v Ostravě poprvé neuspěly, všechny předchozí duely zvládly bez ztráty setu.

"Je to jeden z nejlepších týmů, co kdy hrál, a prohrát s ním není ostuda. Musíme to zkoušet dál a doufám, že to nebude trvat dalších osm porážek," uvedl Schweiner. "Bronzových medailí moc nemáme, takže je na čase," dodal devětadvacetiletý blokař. V posledním utkání Češi znovu narazí na Partaina s Beneschem, které už zdolali ve skupině.

Zápas o třetí místo je na programu od 15:30, finále začne o hodinu později. Už od 14:30 budou hrát o titul Brazilky Ana Patrícia s Dudou proti Američankám Terese Cannonové se Sarah Sponcilovou.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Ostravě: Muži: Semifinále: Mol, Sörum (1-Nor.) - Perušič, Schweiner (4-ČR) 2:1 (-19, 17, 8), Janus, Tidžan (7-Kat.) - Partain, Benesh (13-USA) 2:1 (-18, 17, 9), 15:30 o 3. místo, 16:30 finále. Ženy: Semifinále: Cannonová, Sponcilová (16-USA) - Humanaová-Paredesová, Wilkersonová (13-Kan.) 2:1 (-19, 21, 13), Ana Patrícia, Duda (1-Braz.) - Brunnerová, Hüberliová (5-Švýc.) 2:1 (-18, 11, 12), 13:40 o 3. místo, 14:30 finále.