Perušič se Schweinerem nemají na MS po prohře s Brazilci jisté play off

Apizaco - Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem podlehli na mistrovství světa v Mexiku Brazilcům Evandrovi s Arthurem 16:21, 17:21 a po druhé prohře na turnaji musejí s postupem do play off čekat na poslední zápas ve skupině i na ostatní výsledky. Barboru Hermannovou s Marií-Sárou Štochlovou čeká ještě dnes zápas o prvenství ve skupině s turnajovými čtyřkami Kanaďankami Melissou Humanaovou-Paredesovou a Brandie Wilkersonovou.

Vyrovnaný první set pro sebe získali Brazilci třemi body v řadě za stavu 14:14. Ve druhé sadě Evandro s Arthurem brzy odskočili a české jedničky už se nedokázaly dotáhnout, neboť se jim nedařilo zastavovat soupeřovy útoky. Perušič se Schweinerem tak mají v zamotané skupině I na kontě jednu výhru a dvě porážky. Ze 12 čtyřčlenných skupin projdou do play off vždy dva nejlepší páry plus čtyři ze třetích míst. Zbývajících osm dvojic ze třetí příčky se utká o poslední čtyři místa.

Ve druhém zápase Češi rozdrtili domácí Ricarda Galinda s Isaíasem Aguirrem 21:11, 21:8. Turnajové šestnáctky celý zápas jasně dominovaly, v jeho průběhu ani jednou neprohrávaly. Utkání zakončila jejich sedmibodová šňůra. Perušič se Schweinerem si tak spravili chuť po nečekané sobotní porážce 1:2 na sety s kubánskou dvojicí Jorge Alayo, Noslen Díaz.

"Věděli jsme, že jsme předevčírem nepředvedli nejlepší výkon a Mexičané naopak hráli dobrý volejbal, takže jsme čekali vyrovnaný zápas. Trošku víc foukalo než ostatní dny. Čekal jsem, že Mexičané v tom budou umět hrát, ale nadělali docela dost chyb. Nám se podařilo dobře zapodávat, zatlačit je, a potom jsme byli úspěšní v obraně," řekl Schweiner.

"Atmosféra byla bouřlivá, domácí měli velkou podporu. Už jsme ale s Davidem dostatečně zkušení, abychom se tím nenechali rozhodit a soustředili se jen na výkon," prohlásil Perušič. "Jsem rád, že jsme vyhráli takhle velkým rozdílem. Určitě nám to pomůže do dalších bojů," doplnil Schweiner.

Mistrovství světa v plážovém volejbalu v Tlaxcale (Mexiko):

Muži:

Skupina I:

Perušič, Schweiner (16-ČR) - Galindo, Aguirre (40-Mex.) 2:0 (11, 8), Evandro, Arthur (9-Braz.) - Perušič, Schweiner 2:0 (16, 17).

Tabulka:

1. Evandro, Arthur 3 2 1 4:3 5 2. Perušič, Schweiner 3 1 2 3:4 4 3. Alayo, Díaz 2 1 1 3:3 3 3. Galindo, Aguirre 2 1 1 2:2 3

Ženy:

Skupina D:

22:30 Hermannová, Štochlová (21-ČR) - Humanaová-Paredesová, Wilkersonová (4-Kan.).