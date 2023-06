Perušič se Schweinerem měli po čtvrtém místě smíšené pocity

Ostrava - I popáté postoupili plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem na turnaji v Ostravě do semifinále. Po dnešní porážce s Američany Milesem Partainem a Andrewem Beneshem v utkání o bronz podruhé skončili čtvrtí. Zatímco při premiéře akce v roce 2018 se jednalo o senzaci, letos je to spíše zklamání. České jedničky, jež se mezitím zařadily do nejužší světové špičky, si po třech stříbrech v řadě v bouřlivém domácím prostředí areálu v Dolních Vítkovicích dělaly zálusk na další medaili.

"Pocity jsou hodně smíšené. Jsem rád, že prohry přišly až dneska. Mohly přijít už ve skupině a nemuseli jsme se z ní vůbec dostat. V téhle konkurenci by to směrem k dalším turnajům mohl být problém," řekl Schweiner.

"Takže se čtvrtým místem jsme spokojení, před turnajem bychom ho brali všemi deseti. Navíc si vezeme spoustu bodů do olympijské kvalifikace. Ale to, že jsme publiku, nám, našim trenérům, kamarádům a rodinám nenadělili medaili, nás samozřejmě mrzí," dodal blokař, jenž v průběhu turnaje oslavil 29. narozeniny.

"Pořád platí, že na téhle úrovni můžete stejně dobře dokráčet do semifinále jako vypadnout ve skupině. Vidíme, kolik týmů z nejlepší světové desítky se vůbec neprokousalo do play off. Takže tenhle turnaj budeme s nějakým větším odstupem hodnotit pozitivně," uvedl Perušič.

"Bylo pro nás úžasné se popáté v řadě představit na centrkurtu i v neděli. Samozřejmě ale mrzí a bolí, že jsme dnes nedokázali aspoň jeden zápas vyhrát a všem, kdo se podílí na tomhle úžasném turnaji, medaili doručit," prohlásil o rok mladší polař.

V pátečním premiérovém vzájemném utkání ve skupině vítězové předchozího elitního turnaje v Brazílii nově složenou americkou dvojici bez větších problémů zdolali ve dvou setech. Dnes to ale byl od začátku úplně jiný duel.

"Od doby, kdy v kvalifikaci odvrátili ve druhém zápase několik mečbolů, z nich spadl tlak, neměli co ztratit. Atmosféru na centrkurtu si asi osahali v zápase proti nám ve skupině a bylo vidět, že do toho dnes nastoupili už mnohem lépe," řekl Perušič. Nepříliš zkušené Američany nerozhodilo ani to, když si "Perun" s "Davem" na kurtu prohodili posty.

"Děláme to spíš v rámci úspory sil, když vidíme, že stav už je téměř prohraný. Snažíme se něco změnit, ušetřit nějaké síly, soupeře možná trochu rozhodit, kdyby se mně podařilo něco zablokovat, nebo Davidovi něco uhrát v poli. Trochu rozkouskovat hru a potom nastoupit dobře do druhého setu," vysvětlil netradiční variantu Perušič.

Na české straně tentokrát nestálo ani štěstí, několik útoků dopadlo těsně za čáru. "Většina našich autů nebyla velkých, bylo to o několik centimetrů. Doufám, že když to teď nedopadlo, tak příště to třeba vezme lajnu," uvedl Schweiner, jenž měl zcela jasno o svém dalším programu. "Nohy nahoru a ležet," prohlásil.