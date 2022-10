Perušič se Schweinerem letos i přes komplikace potvrdili příslušnost k elitě

Praha - Velmi neobvyklou sezonu za sebou mají plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem. Ačkoli je v sedmém roce spolupráce brzdily více než kdykoli před tím časté zdravotní problémy, vyrovnanými výsledky v čele se stříbrem z mistrovství Evropy potvrdili příslušnost k elitě. Ačkoli jsou v kalendáři světového okruhu do konce roku ještě tři turnaje, rozhodly se české jedničky ukončit sezonu a nabrat síly do té následující. Už v únoru totiž startuje kvalifikace na olympijské hry v Paříži 2024, kde by se svěřenci italského trenéra Andrey Tomatise rádi rozloučili s profesionální kariérou nějakým hezkým výsledkem.

"Myslíme si, že teď je vhodná doba, abychom vynechali podzimní turnaje, odpočinuli si a na konci listopadu začali přípravu," řekl v rozhovoru pro ČTK Schweiner. "Je to čistě taktické rozhodnutí, protože tahle sezona byla plná různých zranění, covidu a tak podobně. Takže si myslím, že si nějaký odpočinek zasloužíme. Vzhledem k tomu, že olympijská kvalifikace je jeden a půl roční a může být téměř bez pauzy, tak teď je vhodná doba si přestávku udělat," dodal osmadvacetiletý blokař.

Na okruhu Pro Tour Elite letos Perušič se Schweinerem získali v Ostravě a Gstaadu stejně jako na ME v Mnichově stříbro. V Rosaritu a Hamburku skončili pátí, naposledy minulý víkend v Paříži devátí. Výsledkově jim nevyšel pouze světový šampionát v Římě, kde po těsné prohře s nakonec stříbrnými Brazilci Renatem a Vitorem Felipem vypadli už v prvním kole play off.

"Mistrovství Evropy byl největší úspěch v kariéře i úžasný zážitek z celého turnaje. Mistrovství světa naopak velké zklamání, protože 17. místo už ve sbírce máme a po loňské sezoně jsme měli vyšší cíle. O to jsem radši, že jsme si potom na Evropě spravili chuť a dokázali si, že dokážeme přivézt medaili z velké akce. Je to dobrá vzpruha i vzhledem k olympijské kvalifikaci a k šampionátům, které se uskuteční v příštím roce," řekl rovněž osmadvacetiletý polař Perušič.

Z jednotlivých zápasů vypíchli beachvolejbalisté z Prahy, kteří se letos stihli také oženit a dokončit vysokoškolské studium, suverénně zvládnuté semifinále ME proti polské dvojici Michal Bryl, Bartosz Losiak. I přes konečnou prohru se jim zamlouval rovněž první set a půl proti norským hegemonům Andersi Molovi s Christianem Sörumem ve finále turnaje v Ostravě.

"Perfektních zápasů v té konkurenci ubývá, a i když hrajete dobře, tak zápasy můžou být vyrovnané a občas je i prohrajete. Třeba ve finále ME proti Švédům jsme myslím nepředvedli špatný volejbal, ale oni byli na takové vlně, že si bez debat zasloužili vyhrát," řekl Schweiner. "Stejně jako se vyvíjí beachvolejbal, tak se s ním snad vyvíjíme i my, ale i zbytek týmů. Proto čím dál víc rozhodují menší detaily. Bohužel je toho hodně, a tréninkového času není tolik," dodal.

Příští sezonu odstartuje na konci ledna finále seriálu Pro Tour v Dauhá, kde Perušič se Schweinerem loni slavili premiérový turnajový titul na okruhu. Současné páté místo ve světovém žebříčku jim dává velkou šanci, že mezi deseti nejlepšími páry nebudou chybět. Hned vzápětí by se v katarské metropoli měl konat premiérový turnaj Elite, definitivní podoba kalendáře na příští sezonu ještě není známá. O největší porci bodů do olympijské kvalifikace se bude hrát na říjnovém MS v Tlaxcale v Mexiku.

Oba si pochvalují společnou přípravu s mladými nadějemi Jakubem Šépkou, Tomášem Semerádem, Kryštofem Janem Olivou a Tadeášem Trousilem. "Projekt národního týmu pomohl jednak nám, protože máme kvalitní tréninkovou skupinu i dobrou partu. Za druhé jsem hrozně rád, že pomohl i jim. Myslím, že se zlepšili ještě o hodně víc než my. Jejich výsledky doma i v zahraničí jsou dobrými signály, že generace, která přichází po nás, může být neméně kvalitní. Čeká je ale ještě dlouhá cesta," řekl Perušič s tím, že o pokračování projektu budou jednat se zástupci volejbalového svazu.