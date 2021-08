Perušič se Schweinerem jsou ve čtvrtfinále ME, Hermannová se Štochlovou vypadly

Vídeň - Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner jsou ve čtvrtfinále mistrovství Evropy. V dnešním osmifinále ve Vídni jasně porazili bývalé mistry Evropy Aleksandrse Samoilovse a Janise Šmedinše z Lotyšska. S turnajem se naopak v osmifinále rozloučily Barbora Hermannová s Marií Sárou Štochlovou. Favorizované lotyšské dvojici Anastasija Kravčenoková, Tina Graudinová, čtvrtému páru olympijských her, podlehly 17:21, 18:21 a obsadily dělené deváté místo.

Perušič se Schweinerem po olympijském turnaji poznamenaném koronavirem vyhráli na evropském šampionátu i třetí zápas. Proti Samoilovsovi a Šmedinšovi se jim od začátku dařila obrana na síti i v poli, kterou dokázali proměnit v bodové útoky. Díky tomu rychle odskočili na 9:4 a první set k radosti hlučné skupiny českých fanoušků vyhráli 21:14.

Druhá sada byla do stavu 10:10 vyrovnaná. Pak ale začala znovu na hřišti úřadovat česká dvojice, která je v turnaji druhá nasazená. Lotyšům Perušič se Schweinerem povolili jen tři další body a mají jisté minimálně dělené páté místo. O postup do boje o medaile se v sobotu utkají s nizozemským párem Stefan Boermans, Yorick de Groot, který v červenci vyhrál čtyřhvězdičkový turnaj Světového okruhu v Gstaadu. V květnu v Soči tuto nizozemskou dvojici Perušič se Schweinerem porazili ve dvou vyrovnaných setech.

Hermannová se Štochlovou, která po jejím boku zaskočila za Markétu Nausch Slukovou zotavující se z olympijského covidu, šampionát opustily s bilancí dvou výher a dvou porážek. Ve čtvrtečním prvním kole play off nasazené pětky porazily druhý český tým hrající rovněž v improvizovaném složení Michala Kvapilová, Martina Williams.

První set osmifinálového duelu byl dlouho vyrovnaný s maximálně dvoubodovým vedením na jedné či druhé straně, ale od stavu 15:15 získaly Češky jen dva body. V úvodu druhé sady promarnily Hermannová se Štochlovou vedení 6:3, od stavu 8:7 inkasovaly čtyři body za sebou a od té doby už proti čtvrtému nasazenému páru pouze dotahovaly.

"Šance překvapit určitě byla, byl to vyrovnaný zápas a rozhodlo pár zbytečných chyb nebo rozhodnutí na naší straně," uvedla v nahrávce pro média Hermannová a sama se pokárala za několik zkažených podání. "Podaly jsme statečný výkon a myslím, že holky lotyšský budou v tomhle turnaji hodně daleko, takže můžeme být spokojené, co jsme tady dokázaly po dvou společných trénincích," pokračovala.

Spokojená byla i s devátým místem a ocenila výkon náhradnice za obvyklou partnerku, dvaadvacetileté Štochlové. "Naštěstí jsem měla vedle sebe mladou, nadějnou a talentovanou Marušku, která vzala svou roli velice odvážně, a musím jí dát velkou pochvalu za to, že se toho nebála," řekla Hermannová. "S devátým místem jsem spokojená už jen proto, že to vypadalo, že se sem vůbec ani nepodívám. Před turnajem bychom to vzaly," dodala.

Muži - osmifinále:

Perušič, Schweiner (2-ČR) - Samoilovs, Šmedinš (14-Lot.) 2:0 (14, 13).

Ženy - osmifinále:

Kravčenoková, Graudinová (4-Lot.) - Hermannová, Štochlová (5-ČR) 2:0 (17, 18).