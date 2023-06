Perušič se Schweinerem jsou v Ostravě po třetí výhře ve čtvrtfinále

Ostrava - Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem na turnaji Pro Tour Elite v Ostravě porazili Američany Andyho Beneshe a Milese Partaina 21:16, 21:13 a po třetí dvousetové výhře si zajistili přímý postup do čtvrtfinále. Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová podlehly na závěr skupiny Švýcarkám Nině Brunnerové a Tanje Hüberliové dvakrát 17:21, ale čtvrteční jediná výhra je posunula do osmifinále.

První set domácích mužských jedniček s americkými kvalifikanty byl dlouho vyrovnaný, až za stavu 14:13 získali Češi rozhodující náskok díky několika skvělým Perušičovým zákrokům v poli. Ve druhém už na kurtu panovali trojnásobní stříbrní ostravští medailisté.

"Dnes se znovu ukázala důležitost divácké kulisy. Diváci nás ze začátku podrželi, my jsme zůstali v klidu, ustáli jsme jejich nástup. Pak jsme si trpělivě počkali na svoje šance, dotáhli se a od té doby už jsme byli lepším týmem," řekl Perušič.

"Jsme moc rádi, že ušetříme síly. V téhle konkurenci to klidně může být klíčové. Ani si nepamatuju, kdy naposledy se nám podařilo ušetřit celý jeden zápas. Jsme zvyklí hraním nešetřit, tak jen doufám, že nás to nepřekvapí," dodal Schweiner, který ve čtvrtek oslavil 29. narozeniny. "Jsem rád, že narozeninový den je pryč, protože těch přání k blížící se třicítce bylo až příliš," uvedl se smíchem.

Hermannové se Štochlovou se vstup do utkání vůbec nepovedl, první bod získaly až za stavu 0:7. Přestože se pak české jedničky zlepšily, velkou ztrátu už nedohnaly. Druhá sada byla vyrovnanější, avšak při skóre 17:17 Švýcarky i díky dvěma blokům získaly čtyři body v řadě a tím i celý zápas. Do play off Češkám pomohla třetí porážka Brazilek Agathy s Rebeccou, díky níž si udržely třetí místo.

"Holky jako mistryně Evropy mají jedno z nejlepších podání na téhle úrovni a já jsem se s tím na začátku nepoprala. Myslím, že jsme zareagovali dobře, ale bylo to pozdě. Ve druhém setu jsme se držely, bojovaly, měly jsme šance, které jsme bohužel nesložily. To bolí hodně," uvedla Hermannová. "Před domácím publikem prohra samozřejmě mrzí. Po prvním zápase jsme se naladily na to, že si chceme na domácím centrkurtu zahrát ještě nějaký vítězný set nebo i zápas," doplnila Štochlová.

Kryštof Jan Oliva a Tadeáš Trousil získali proti Brazilcům Vitoru Felipemu s Renatem první set, ale prohráli 16:21, 21:18, 8:15 a připsali si druhou porážku. První set rozhodlo několik nepovedených českých útoků po technickém oddechovém čase. Ve druhé sadě se Oliva s Trousilem párkrát dostali do trháku, náskok udrželi až do konce a vyrovnali. V tie-breaku brazilští vicemistři světa z loňského šampionátu v Římě využili řady nevynucených chyb českých mladíků a bez problémů dovedli zápas do vítězného konce.

"Spíš než radost ze získaného setu mě mrzí porážka, protože bylo vidět, že jsme na ně měli. Bohužel chyby, které jsme udělali v prvním setu a tím jsme ho ztratili, jsme udělali i ve třetím, a výsledek byl stejný," řekl Trousil. "Prohra mrzí, ale postupem času budeme rádi, že jsme vicemistrům světa mohli dát jeden set," doplnil Oliva. Odpoledne na závěr skupiny nastoupí Oliva s Trousilem proti polské dvojici Bartosz Losiak, Michal Bryl.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v Ostravě:

Muži:

Skupina C:

Vitor Felipe, Renato (14-Braz.) - Oliva, Trousil (11-ČR) 2:1 (16, -18, 8),

18:00 Oliva, Trousil - Bryl, Losiak (6-Pol.).

Muži - skupina D:

Perušič, Schweiner (4-ČR) - Partain, Benesh (13-USA) 2:0 (16, 13).

Ženy:

Skupina D:

Brunnerová, Hüberliová (5-Švýc.) - Hermannová, Štochlová (12-ČR) 2:0 (17, 17).