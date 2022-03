Perušič se Schweinerem jsou na písku v Mexiku ve čtvrtfinále

Rosarito (Mexiko) - Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner postoupili na světovém turnaji kategorie Elite v mexickém Rosaritu do čtvrtfinále. Domácí pár Josué Gaxiola, José Rubio porazili stejně jako loni na olympijských hrách a vyhráli skupinu D. České jedničky tak skončí nejhůře na pátém až osmém místě, což byl jejich hlavní cíl.

V Rosaritu startuje pouze 16 dvojic, z každé ze čtyř skupin prošly do vyřazovací fáze vždy dva páry. Perušič se Schweinerem vyhráli nad Mexičany 21:15, 21:17 a do čela skupiny D jim pomohla výhra Nizozemců Stefana Boermanse a Yoricka de Groota nad Brazilci Alisonem a Gutem (2:0). Do play off s Čechy prošli i Brazilci.

Perušič a Schweiner narazí na cestě do bojů o medaile na světové jedničky Šarífa Januse s Ahmedem Tidžanem z Kataru. Čtvrtfinálový zápas je na programu od 22:00 SEČ.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Rosaritu (Mexiko):

Muži - skupina D:

Perušič, Schweiner (5-ČR) - Gaxiola, Rubio (12-Mex.) 2:0 (15, 17).