Perušič se Schweinerem jsou na ME v play off

Moskva - Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem vyhráli na mistrovství Evropy v Moskvě i druhý zápas a zajistili si play off. Stejně jako v úterý proti Rakušanům porazili čeští reprezentanti i estonskou dvojici Kusti Nölvak, Mart Tiisaar 2:1.

Zápas měl i podobný scénář jako proti Ermacorovi s Pristauzem. Češi nejprve vyhráli první set (21:19), načež soupeř vyrovnal (21:14), ale tie-break byl stejně jako s Rakušany jasnou záležitostí české dvojice (15:6).

Perušič se Schweinerem zůstali ve skupině G jediní bez porážky, protože dnes neuspěli jejich čtvrteční poslední soupeři, favorizovaní Poláci Kantor s Losiakem. S nimi se česká dvojice utká o první místo v tabulce, které by znamenalo přímý postup do osmifinále, týmy ze druhého a třetího místa budou hrát 1. kolo play off.

Martina Bonnerová s Martinou Maixnerovou naopak v ruské metropoli druhé vítězství nepřidaly. S Rakušankami Katharinou Schützenhöferovou a Lenou Plesuitschnigovou získaly v prvním setu jen deset bodů, vyrovnanější druhou sadu prohrály 20:22. Ve čtvrtek zakončí skupinu C duelem s neporaženým ruským párem Bočarovová, Voroninová.

Muži:

Skupina G:

Perušič, Schweiner (10-ČR) - Nölvak, Tiisaar (26-Est.) 2:1 (19, -14, 6).

Ženy:

Skupina C:

Schützenhöferová, Plesuitschnigová (14-Rak.) - Bonnerová, Maixnerová (30-ČR) 2:0 (10, 20).

Skupina F:

15:00 Kvapilová, Kubíčková (27-ČR) - Stubbeová, Van Ierselová (11-Niz.).