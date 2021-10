Perušič a Schweiner začali finálový turnaj Světového okruhu výhrou

Cagliari (Itálie) - Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner vstoupili do finále Světového okruhu výhrou. Český pár dnes v Cagliari porazil Nizozemce Christiaana Varenhorsta a Stevena van de Veldeho 2:1 na sety. Večer se ve skupině A utkají od 20:30 s Američany Taylorem Crabbem a s kariérou se loučícím Jakem Gibbem.

Perušič a Schweiner odvrátili v prvním vyrovnaném setu s Nizozemci dva setboly a sadu získali poměrem 27:25. Ve druhém už vedli o sedm bodů (13:6), ale o náskok přišli. V koncovce nevyužili tři mečboly a po prohře 27:29 museli do tie-breaku. Ten rozjel skvěle na podání Schweiner, Češi vedli 7:1 a náskok už tentokrát nepromarnili. Perušič utkání ukončil přímým bodem z podání - 15:10.

"Po prvním vyrovnaném setu se nám podařilo dobře nastoupit do druhého až do stavu 12:6, kdy jsme to vzali podle našich sázkařských fanoušků do teplých a prohráli. Třetí set už jsme předvedli úctyhodný výkon a první zápas proti holandských věžím vyhráváme," uvedli na sociálních sítích čeští hráči, jimž patří druhé místo ve světovém žebříčku.

Ve skupině mají Perušič a Schweiner ještě domácí pár Paolo Nicolai, Daniele Lupo a čtvrté beachvolejbalisty z olympiády v Tokiu Lotyše Martinse Plavinše s Edgarsem Točsem. Vítězové dvou pětičlenných skupin projdou do semifinále a páry na druhých a třetích místech si zahrají čtvrtfinále.