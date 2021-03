Perušič a Schweiner za svůj úspěch vyzdvihují italského kouče

Praha - Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner po životním úspěchu velebí italského kouče Andreu Tomatise. Jejich pětiletá spolupráce stojí za víkendovým triumfem na čtyřhvězdičkovém turnaji Světového okruhu v Dauhá a může přinést další úspěchy včetně účasti na olympijských hrách v Tokiu.

"Zahráli jsme úžasný turnaj, předváděli pravděpodobně jedny z nejlepších výkonů kariéry, ale největší zásluhu na historickém českém mužském zlatu má Ital," složili Perušič a Schweiner poklonu Tomatisovi na sociálních sítích.

Na on-line tiskové konferenci znovu zaznělo, že se právě díky italskému odborníkovi proměnili z regionálního týmu ve světový. "Je tím rozhodujícím faktorem," konstatoval Schweiner připojený z Tenerife, kam za ním za týden přiletí z Prahy Perušič, aby se připravili na tři dubnové turnaje Světového okruhu v mexickém Cancúnu.

Tomatis pracoval od konce roku 2016 v roli šéftrenéra české mužské reprezentace v plážovém volejbalu. Od druhé půlky roku 2017 vedl i Kristýnu Hoidarovou Kolocovou s Michalou Kvapilovou, ale po ukončení kariéry Kolocové už připravuje jen Perušiče a Schweinera. "Přes deset let hrál světovou tour a umí o beachvolejbalu přemýšlet kreativně, přizpůsobovat se různým herním situacím," řekl Schweiner předloni, když s parťákem Perušičem vyhlásili, že vše směřují k postupu na olympiádu.

Vedle zlepšení herních činností se prezentovali v Dauhá výtečně právě po taktické stránce. "V tom udělali největší krok dopředu," pochválil české duo Tomatis. Schweiner doplnil, že je naučil plážový volejbal chápat. "Reagovat na situace, nemít pro všechny jen jedno řešení, ale přizpůsobovat se hře, podmínkám. A to se nám dařilo," pronesl.

Tomatis úspěch označil za velké zadostiučinění. "Za výsledek tvrdé práce, kterou jsme za pět let udělali, a nebylo to jenom nahoru, ale byly i složitější chvíle," řekl dvaačtyřicetiletý Ital ze svého římského bytu a dodal: "Na začátku to nebylo jednoduché, nebylo snadné spojit naše osobnosti, sladit se po lidské stránce. Ale po letech je vidět, že mi kluci věří, vyplácí se to a přináší úspěch."

V olympijském žebříčku jsou aktuálně dvanáctí a do Tokia se z tohoto pořadí dostane osmnáct párů. "Od té doby, co jsme se dali dohromady, tak jsem na olympiádu chtěli, i když to tehdy nevypadalo reálně. Teď jsme hodně blízko," řekl Perušič.

Schweiner věří, že výhra v Dauhá dodá páru se zázemím v pražském Beachclubu Strahov do dalších bojů o olympiádu na klidu. "Je to motivace do dalšího tréninku a nabrali jsme sebevědomí, že můžeme porážet špičku," uvedl.

Díky odměně z Dauhá ve výši 20 tisíc dolarů s nimi poletí na měsíc do Mexika i fyzioterapeut. Pokud se jim bude nadále dařit, slavit postup na olympiádu by mohli na turnajích Světového okruhu v Praze a Ostravě na přelomu května a června.