Perušič a Schweiner si na ME chtějí spravit chuť

Vídeň/Praha - S novou partnerkou Marií-Sárou Štochlovou se plážová volejbalistka Barbora Hermannová představí na mistrovství Evropy ve Vídni. Pětka českého žebříčku Štochlová po jejím boku od středy nahradí Markétu Nausch Slukovou, která po onemocnění covidem-19 na olympijských hrách v Tokiu ukončila karanténu teprve v pátek. Spravit chuť si po Tokiu chtějí také Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem.

"Nastoupím s Marií Sárou Štochlovou, protože Markéta není po dlouhé karanténě a prodělání covidu ve stavu, který by jí dovolil hrát takhle náročný turnaj," uvedla Hermannová v tiskové zprávě. "I když jsme se Sárou spolu ani netrénovaly, nechtěly jsme, aby Česko přišlo o jedno místo. Pokusíme se o malý sportovní zázrak. Bude těžké přehodit tak rychle myšlenky, protože to, co se rozjelo kolem charterového letu do Tokia, narostlo do extrémních rozměrů," dodala.

Pozitivní test na koronavirus měl v Tokiu rovněž Perušič a česká dvojice nestihla úvodní zápas olympijského turnaje. Nakonec jí k postupu ze skupiny nestačila ani výhra nad Mexičany.

"Uplynulý týden jsme vyplnili kromě tréninku ještě úspěšnou zdravotní prohlídkou našeho polaře (Perušiče), která naštěstí neukázala jiné než pokročilým věkem dané zhoršení výkonnosti. Zklamání ještě bude nějakou dobu vyprchávat, nicméně šance napravit tokijskou blamáž přichází již tento týden. Ve Vídni ve čtvrtek rozehrajeme mistrovství Evropy, kde se pokusíme znovu nabýt herní pohodu i sebevědomí," napsali beachvolejbalisté na facebooku.

Ve skupině mohou narazit i na lotyšský pár Martins Plavinš, Edgars Točs, proti němuž na OH nemohli nastoupit kvůli Perušičově onemocnění. Český pár je ve Vídni nasazený jako číslo dvě, výš jsou jen norští olympijští vítězové Anders Mol a Christian Sörum. Ti hodlají zaútočit na čtvrté evropské zlato za sebou.

Hraje se systémem známým ze Světového okruhu. Vítězové prvních zápasů ve skupině spolu bojují o přímý postup do druhého kola play off, poražení se utkají o první kolo play off.

Jako první vstoupí do turnaje ženy. Hermannová a Štochlová se ve středu utkají s norskou dvojicí Ingrid Lundeová, Emilie Olimstadová, Michaelu Kubíčkovou a Michalu Kvapilovou čekají v prvním duelu domácí hráčky Katharina Schützenhöferová a Lena Plesiutschnigová. Proti Rakušanům na úvod nastoupí i Perušič se Schweinerem, jejich protivníky ve čtvrtek budou Alexander Horst a čtyřicetiletý Clemens Doppler, dvojnásobný evropský šampion.

Hermannová a Nausch Sluková spolu na ME získaly stříbro v roce 2016 a bronz o dva roky později. Mezitím byly druhé i Kristýna Hoidarová Kolocová s Kvapilovou.