Peru v semifinále Copy América porazilo obhájce titulu Chile

Porto Alegre (Brazílie) - Fotbalisté Peru v semifinále mistrovství Jižní Ameriky porazili vítěze posledních dvou ročníků Chile nečekaně hladce 3:0 a v neděli si s domácí Brazílií zahrají o první triumf na šampionátu od roku 1975. Chilany v sobotu čeká zápas o třetí místo proti Argentině.

"Vstoupili jsme do zápasu s tím, že už jsme mysleli na finále, a to dovolilo soupeři, aby nás překvapil. Neukázali jsme přístup a agresivitu z minulých utkání," řekl novinářům trenér Chile Reinaldo Rueda.

Peruánci v předchozích čtyřech zápasech na turnaji vstřelili jen čtyři góly a na závěr skupiny s Brazílií utrpěli debakl 0:5, ale semifinále jim vyšlo výborně a favorizované Chile přehráli.

V Porto Alegre otevřel skóre ve 21. minutě Edison Flores střelou z voleje, ještě do přestávky zvýšil Yoshimar Yotún po další přihrávce Andrého Carrilla a velké chybě brankáře Gabriela Ariase.

Obhájci se ve druhém poločase zlepšili, ale jejich pokusy končily u gólmana Pedra Galleseho nebo vedle. V první minutě nastavení přidal definitivní pojistku peruánského postupu kapitán Paolo Guerrero. Těsně před koncem Gallese ještě umocnil zmar Chile, když zlikvidoval "panenkovskou" penaltu Eduarda Vargase.

"Myslím, že jsme hráli dobře, všichni se obětovali. Zaslouženě jsme postoupili do finále. Teď si musíme odpočinout a myslet na Brazílii. Bude to hrozně těžký zápas," uvedl útočník Guerrero, který je s 13 góly nejlepším střelcem Copy América mezi aktivními hráči.

"Dokážeme si poradit s překážkami, na našem týmu je něco velmi unikátního. Porážka s Brazílií by bolela každého, ale my jsme se z ní dokázali oklepat. Zasloužíme si za to velké uznání," doplnil kouč Peru Ricardo Gareca.

Chile - Peru 0:3 (0:2)

Branky: 21. Flores, 38. Yotún, 90.+1 Guerrero.