Personální agentury hledají pozice pro Ukrajince, problémem je ubytování

Praha - Řada personálních agentur se aktivně sama snaží nalézt u zaměstnavatelů pracovní pozice pro pracovníky u Ukrajiny včetně ubytování pro jejich rodiny. Zároveň zaměstnavatelům pomáhají s legislativou při jejich zaměstnávání nebo zřizují pro Ukrajince i speciální internetové stránky nejen s nabídkami zaměstnání, ale i s informacemi, jak se například přihlásit ke zdravotnímu pojištění. Nabízené pozice jsou napříč celým spektrem pracovního trhu od nekvalifikovaných pozic až po IT odborníky. Vyplývá to z ankety ČTK mezi personálními agenturami. Ty v současnosti za nejzávažnější problém považují nalezení ubytování, které by bylo vhodné i rodiny s dětmi.

"Aktivně oslovujeme naše klienty, aby připravili nabídku pozic pro ženy s ubytováním i pro jejich děti. Pro většinu těch pozic hledáme třeba desítky lidí. Od začátku konfliktu jsme takto zaměstnali už téměř 200 žen a ubytovali je i jejich děti. Stále bychom měli možnost zaměstnat další stovky, ale v tuhle chvíli je problém s ubytováním i pro děti. Ne ve všech ubytovnách mohou být, bohužel, ubytovány děti," uvedla Jitka Součková z personální agentury Grafton Recruitment.

Nabídky pozic firma nabízí na internetu v ukrajinštině. Grafton Recruitment minulý týden vypravila na vlastní náklady autobus do Lvova, který o víkendu přivezl přes 20 žen s dětmi. Další autobus chystá tento týden.

Agentura ManpowerGroup vytvořila Centrum pomoci Ukrajině, které pomáhá uprchlíkům najít ubytování a práci. "Zároveň naši konzultanti oslovují firmy a pomáhají jim rychle vytvořit vhodné podmínky pro jejich zaměstnání. Firmy se zatím příliš neorientují v legislativních otázkách," uvedl manažer náboru a marketingu ManpowerGroup Jiří Halbrštát.

Podle něj je ale pro většinu uprchlíků ještě brzy na hledání práce, obzvlášť pokud se jedná o ženy s dětmi. "Prioritou je nyní ubytování a pak přijde na řadu zaměstnání. Firmy reagují velmi rychle a označují na internetu a úřadech práce svá volná místa jako vhodná pro uprchlíky bez znalosti češtiny. Databáze úřadu práce má nyní 61.000 nabídek vhodných pro cizince, ale zdaleka ne ve všech případech je možné na této pozici pracovat bez znalosti češtiny. To bude další výzva pro firmy a ukrajinské zaměstnance," dodal.

Halbrštát dále upozornil, že polovina všech nabídek se koncentruje v Praze a Středočeském kraji. "České firmy nyní uvádějí, že mají 350.000 neobsazených míst a nutně potřebují jak manuální a kvalifikované řemeslné profese do stavebnictví, průmyslu, kuchaře a číšníky do gastronomie, personál pro hotelnictví, řidiče a skladníky do logistiky, lékaře a sestry do zdravotnictví a sociálních služeb, programátory a další IT specialisty a dále se hledají stovky zaměstnanců se znalostí světových jazyků do mezinárodních center sdílených služeb, které jsou v ČR hustě zastoupeny," uvedl.

Generální ředitel společnosti Randstad Česká republika Jacek Kowalak uvedl, že nabídka práce pro Ukrajince je různorodá. "Najdeme zde jak pozice v oborech logistika, výroba či obchod, tak kvalifikované pracovní nabídky," řekl. Firma na začátku týdne spustila internetovou stránku praceukrajincum.cz. Ta v ukrajinštině kromě pracovních nabídek shrnuje i všechny základní informace, jež jsou pro příchozí občany z Ukrajiny důležité.

Rovněž pracovní portál Profesia.cz již v minulém týdnu spustil nabídku speciálně označených pracovních míst vhodných pro lidi přicházející z Ukrajiny. Zároveň se snaží najít pracovníky do oddělení podpory, kteří se domluví ukrajinsky, a mohou tak uchazečům o práci pomoci s komunikací.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) dorazilo do Česka zatím asi 100.000 uprchlíků z Ukrajiny, a to hlavně žen s dětmi. Úřad práce podle svého generálního ředitele Viktora Najmona eviduje teď 13.000 pozic pro ukrajinské migranty, a to místa pro montážní dělníky, svářeče, pomocníky v zemědělství či uklízeče, ale i ve zdravotnictví a ve službách. Celkem ke konci února zaměstnavatelé nahlásili 363.900 volných pozic, tři čtvrtiny z nich pro pracovníky se základním či nižším vzděláním. Na webu úřad dnes nabízel 340.400 míst. Celkem 8400 bylo ve zdravotnictví, zhruba 2100 ve školství a 28.300 ve službách. Zaměstnavatelé kvůli nedostatku pracovních sil žádají uvolnění pravidel zaměstnávání cizinců.