Personální agentura: Firmy zvyšují letos mzdy meziročně o nižší jednotky procent

Praha - Zaměstnavatelé napříč obory zvyšují letos mzdy meziročně o nižší jednotky procent, takže míru inflace tento nárůst nepokryje. Pouze v ojedinělých případech zvedli mzdy o inflaci, která v červenci dosáhla 17,5 procenta. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, který mapuje aktuální finanční ohodnocení 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

"Trh práce v České republice se letos potýká s nejistotami, které jsou způsobeny jak neukončenou pandemickou krizí, tak válečným konfliktem, který vyvolalo Rusko vůči Ukrajině. Zatímco s pandemií se trh práce v mnoha oblastech naučil žít, válečný stav mu neumožnil původně předpokládaný vývoj," uvedl ředitel Grafton Recruitment Martin Malo.

Situace podle něj nejvíce ovlivnila výrobní a stavební firmy. Vedle toho, že musí řešit rostoucí ceny komponent a materiálů, jim více než dříve chybí kvalifikovaná pracovní síla, a to i navzdory silnému přílivu uprchlíků. Dlouhodobá přílišná závislost na pracovnících z Ukrajiny se podle něj ukázala být nejjednodušší, avšak v zásadě chybnou cestou. Aktuálně je kvůli všeobecné mobilizaci a válce nábor z této země prakticky nemožný a jiné zdroje uchazečů o práci nejsou dostatečné, uvedl.

Některé obory podle něj však i navzdory současným ekonomickým problémům rostou a svým lidem kromě mezd navyšují i peněžní benefity. "Vedle tradičních bonusů či prémií se objevuje i benefit v podobě ročního dorovnání mzdy podle aktuální inflace, a to zejména v oboru informačních technologií nebo podnikových služeb. Díky prohlubujícímu se nedostatku lidí se běžným jevem stává také nástupní bonus i odměna za doporučení nového pracovníka," řekl Malo.

Ve výrobě jde podle něj nejčastěji v obou případech o 25.000 Kč, výjimkou ale není ani dvojnásobná částka. "V IT anebo ve farmacii pak jde obvykle o šesticiferné částky. Nedostatek lidí dává českým zaměstnancům jistotu, že se ani do budoucna nemusí obávat o práci," podotkl Malo. Dá se podle něj očekávat, že nezaměstnanost bude v následném období pohybovat mezi 2,7 až 3,3 procenta, ale to pouze za předpokladu, že nenastane nejčernější scénář energetické krize.

Ačkoliv reálná kupní síla mzdy se stále snižuje, více než 60 procent zaměstnanců v průzkumu společnosti Up ČR potvrzuje, že jejich zaměstnavatel na tuto situaci v odměňování dosud nijak nezareagoval, řekl ČTK ředitel společnosti Up ČR Stéphane Nicoletti. I mezi těmi zaměstnanci, kterým zaměstnavatel přilepšil, je podle něj polovina s rozsahem tohoto příspěvku nespokojena. Třetina zaměstnanců si proto v nejbližších měsících hodlá zažádat o navýšení mzdy a část zaměstnanců bude žádat o navýšení benefitů, dodal.