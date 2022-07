Personalisté: Zájem o brigády letos klesl jak od firem, tak od studentů

Praha - Zájem o brigády letos klesl jak ze strany firem, tak studentů. Jejich požadavky se totiž dlouhodobě míjí. Firmy chtějí pracovníky do výroby, do skladů či do fastfoodů, zatímco brigádníci se zajímají především o práci v kanceláři. Vyplývá to z dnešní ankety ČTK mezi personálními agenturami. Mzdy brigádníků letos podle nich přitom vzrostly i o deset procent.

"Dlouhodobě klesá jak nabídka brigád ze strany firem, tak i poptávka po brigádách ze strany studentů. Tento proces urychlila i pandemie, která prakticky vymazala sezonní pracovní nabídky v gastronomii a cestovním ruchu. Studenti o letní přivýdělky nestojí tolik, jak tomu bylo třeba před 20 lety. Typickým brigádníkem již není student, ale běžný člověk," řekl ČTK šéf marketingu ManpowerGroup Jiří Halbrštát.

Trh s brigádami podle něj částečně ovlivňují uprchlíci z Ukrajiny, kteří jsou ochotni dělat práci, o kterou Češi nemají zájem. Mohou tak "vytrhnout trn z paty" některým zaměstnavatelům v hotelnictví, gastronomii, výrobě nebo zemědělství, dodal.

"Po brigádnících a sezónních pracovnících je největší poptávka ve výrobě, ve skladech a v Praze i v kurýrních službách a fast foodech, zájem ze strany uchazečů je však nejčastěji o práci v kanceláři," uvedla marketingová ředitelka Grafton Recruitment Jitka Součková. Nejlákavější jsou podle ní administrativní pozice bez angličtiny či práce na recepci. Požadavky firem a zájem brigádníků se tak již dlouhodobě míjí, podotkla.

"Pokud jde o krátkodobé nabídky na kvalifikované pozice, je jich v nabídce firem proti loňským rokům méně. Poměrně nízký je také zájem ze strany kandidátů," souhlasila šéfka týmu agentury Hays pro dočasné zaměstnávání Dominika Žůrková. Mzdové ohodnocení se podle ní proti loňskému roku zvýšilo v průměru o deset korun na hodinu.

Nedostatek zájemců o sezonní práce tlačí mzdy rychle nahoru, někde i o deset procent ročně, doplnil Halbrštát. V Praze lze velmi těžko najít brigádníky pod 150 Kč za hodinu a v jiných regionech pod 120 Kč. "Máme ale aktuálně v nabídce brigády ve skladu za více než 220 Kč na hodinu," poznamenal.

V Praze a Středočeském kraji se mzdy pohybují od 150 do 200 Kč, v ostatních regionech jen o něco málo méně, upozornila Součková. Zajímavé příležitosti mohou brigádníci najít i v call centrech, kde si v případě znalosti cizích jazyků mohou vydělat i více. To samé platí i o vícesměnném provozu ve výrobě, který však brigádníci dlouhodobě odmítají. Zatímco pracovník, jenž má v pražském skladu na starost třídění zásilek, si vydělá 150 Kč za hodinu, brigádník se znalostí italštiny dosáhne i na 240 Kč. Dělník na noční směny v Olomouci si přijde na 165 Kč, na denní v Plzni však jen na 120 až 130 Kč.