Personalisté: Některé firmy chtějí nabírat jen očkované, plošně to ale nejde

Praha - Přestože některé firmy v Česku chtějí nabírat pouze pracovníky očkované proti covidu-19, plošně si toto rozdělování zaměstnanců kvůli situaci na trhu práce nemohou dovolit. Vyplývá to z ankety mezi personálními agenturami.

"Můžeme potvrdit, že se začínáme setkávat s tím, že se firmy v dotaznících, které vyplňují uchazeči o práci, ptají i na to, zda jsou očkovaní," řekl ČTK Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz. Jde ale podle něj zatím o jednotlivé případy, nikoli masový trend.

V dnešní době je běžné, že se zaměstnavatelé snaží zjistit, zda je kandidát očkovaný, či nikoli doplnila šéfka marketingu Grafton Recruitment Jitka Součková. Při nízké míře nezaměstnanosti v ČR je podle ní pro zaměstnavatele důležité, aby nově nastoupivší zaměstnanci byli stabilní a nebylo nutné řešit jejich absence.

Na očkování trvají pouze firmy, které přijímají kandidáty na pozice s kontaktem s pacienty. "Nestalo se nám však že by byl kandidát zamítnut kvůli tomu, že by nebyl očkován. Firmy ale tuto informaci potřebují vědět, aby mohly vyhovět požadavkům na testování zaměstnanců na pracovištích. Dotazují se však nejčastěji při nebo těsně před nástupem," dodala Kristýna Králová z agentury Hays.

"Velké firmy bez výjimky očkování lidem doporučují. Potřebují mít v zaměstnání zdravé lidi, protože firemní epidemie znamená u výrobních podniků zastavení provozu. Motivují ale k očkování zaměstnance pozitivně tím, že nabízejí dovolenou navíc, případně poměrně vysoké odměny do kafeterie benefitů. Nemohou si ale dovolit vyloučit neočkované zaměstnance z práce nebo mít očkování jako výběrové kritérium," uvedl Jiří Halbrštát z ManpwerGroup. Tím by přišly o 40 procent uchazečů. Musí nabírat i neočkované a důsledně vymáhat bezpečnostní opatření a pravidelné testování, dodal.

Toto potvrzují i podniky. "Uchazečů o práci se neptáme, jestli jsou očkovaní na covid-19. Nehraje to naprosto žádnou roli ve výběrovém řízení. Dodržujeme všechna platná nařízení a hygienická opatření, takže při vstupu do kanceláří se musí všichni prokázat proděláním nemoci, očkováním nebo podstoupit test," upozornila personální ředitelka Sodexo Benefity Martina Machová. "Informaci o prodělaném onemocnění nebo podstoupeném očkování u potenciálních zaměstnanců nezjišťujeme a neplánujeme to ani do budoucna," poznamenala HR manažerka Geis CZ Jaroslava Šindelářová.