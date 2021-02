Peroutkovu cenu dostali Koubský a Stach za popularizaci vědy

Praha - Cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2020 dostali novináři, kteří se věnují popularizaci vědy. Jejími laureáty se dnes stali redaktor Petr Koubský z DeníkuN a Daniel Stach z České televize. Za pořádající Společnost Ferdinanda Peroutky o tom ČTK informovala Terezie Kaslová. Kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru se předání ceny uskuteční v Centru současného umění DOX až v dubnu.

Oba laureáti podle pořadatelů v posledních měsících odvádějí mimořádnou práci při seriózním informovaní o koronavirové pandemii i v boji proti fake news. "Svět vědy, výzkumů a medicíny se tak stal pro mnohé z nás srozumitelnější," napsali.

Koubský vystudoval průmyslovou automatizaci na Vysoké škole chemicko-technologické. Napsal a přeložil několik knih o IT, učí na VŠE a FF UK. Pracoval postupně jako programátor, pak v Softwarových novinách, byl šéfredaktorem časopisu Inside, ředitelem iCollege a vydavatelem webového magazínu 067. V Deníku N je redaktorem pro vědu a technologie. "Je hodně dobře, že Petra Koubského v této těžké domě máme, my, naše zneklidněná veřejnost. On totiž není epizodou, vázanou na tuto krizovou situaci. On je a nadlouho zůstane měřítkem čisté a jasné řeči, ze které se v situaci všeobecné nejistoty, neklidu a paniky, může stát politikum prvního řádu," napsal v laudatiu Petr Pithart.

Stach vystudoval mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické a mediální komunikaci na Fakultě sociálních věd UK. V srpnu 2010 se stal redaktorem pořadu Hyde Park České televize a o dva roky později začal moderovat pořad Hyde Park Civilizace a posléze i pořad Věda 24. Loni na jaře uváděl sledovaný pořad Země v nouzi. Je nejmladším držitelem medaile Vojtěcha Náprstka Za zásluhy v popularizaci vědy.

"Daniel Stach své hosty zpovídá s pokorou, úctou, noblesou a elegancí. Má dokonalý přehled, přesvědčivě debatuje, vládne nevídanou schopností zorientovat se v mnoha tématech od přírodních věd, chemie, medicíny, astronomie až třeba po kvantovou fyziku," vyzdvihla autorka laudatia Terezie Kaslová.

Ceny Ferdinanda Peroutky uděluje od roku 1995 Společnost Ferdinanda Peroutky vždy u příležitosti výročí jeho narození. Vyznamenaní by měli vykazovat vlastnosti, které byly vlastní Peroutkovi, tedy bezúhonnost před zákonem i vlastním svědomím a vysokou mravní integritu, která vylučuje rozpor mezi slovy a činy. Jejich profesní práce má mít mimořádnou úroveň násobenou precizností výrazových prostředků a krásou jazyka. Musí vycházet z demokratické orientace, která je vždycky nekompromisní vůči všem projevům totalitarismu a nesnášenlivosti kulturní, národnostní a politické.