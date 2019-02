Plzeň - Plzeňský obránce Lukáš Pernica využil možnost nastoupit v základní sestavě dosyta. Doufal, že bude mít šanci napravit podle svých slov nepovedenou přípravu. To se mu povedlo nadmíru, dvěma premiérovými zásahy v dresu Viktorie rozhodl o výhře 2:1 v úvodním zápase vyřazovací části Evropské ligy nad Dinamem Záhřeb.

"Tak nějak už od rána jsem doufal, že můžu nastoupit, když Lukin Hejda se zranil v Boleslavi. Že bych tu šanci mohl dostat, když jsem ten zbytek zápasu v Boleslavi odehrál. Na takový zápas jsem čekal," řekl Pernica. Hejdu, který v úvodním jarním ligovém zápase utrpěl otřes mozku, nahradil už v sedmé minutě.

"Příprava, nebudeme si nic nalhávat, nebyla ode mě moc dobrá. Jsem hodně sebekritický, bylo tam docela dost chyb. V Boleslavi se to trošku zlepšilo, i trenér o mně mluvil, že to nebylo špatné," doplnil bývalý obránce Jablonce a Brna.

Na začátku utkání se Záhřebem přenechala Plzeň chorvatskému soupeři iniciativu a několikrát hasila pokusy hostů na poslední chvíli. Pro obránce byl podle Pernici nepříjemný střední útočník Bruno Petkovič. "Takový robustní, celkem vysoký útočník. Bylo na něj hodně faulů, hlavně první poločas ode mě. Dobře to zakrýval. Roman Hubník s ním šel dvakrát třikrát do hlavy a rozhodčí nepískal, prostě dal takový metr," popsal Pernica.

Kromě něj zaměstnávali defenzivu Viktorie zejména po levé straně španělský záložník Dani Olmo, který sbíral zkušenosti v mládežnických týmech Barcelony, a Mislav Oršič. "Všichni hráči dopředu jsou hrozně rychlí a hodně nebezpeční byli z krajů," potvrdil plzeňský stoper. Právě Olmo otevřel krátce před přestávkou skóre, když obloučkem překonal brankáře Matúše Kozáčika.

V 54. minutě se ale Plzeň díky Pernicovi radovala z vyrovnání. "Honza Kovařík mi dal pěknou přihrávku, já jsem obešel hráče, dal jsem to do lajny Bogymu (Beauguelovi). Čekal jsem, že by to tam mohl nacentrovat. Jen jsem doufal, že nebudu v ofsajdu. Pak už jsem jen nastavil nohu a byla z toho hezká branka," popsal povedený moment střelec.

Sedm minut před koncem pak středopolař Patrik Hrošovský z rohu nacentroval do vápna, Pernica na zadní tyči dostal prostor a zblízka hlavou rozhodl. Zavzpomínal, že když se prosadil poprvé v domácí lize, také se mu hned vydařil dvougólový počin. "Ještě za Brno jsem otáčel jako střídající hráč zápas v Budějovicích," připomněl osmadvacetiletý obránce duel z května 2010, který Brno vyhrálo 3:1.

Pernicu těšilo, že do druhého poločasu se Záhřebem nastoupila Viktoria nebojácně a zlepšila pohyb. "Taková ta česká nátura: prohráváte - nemáte co ztratit. Každý si víc dovolí, jde do toho ještě víc důrazně, protože ten výsledek honíte," popsal. Jeho tým byl následně důslednější a více disciplinovaný, podle stopera také získával po změně stran větší množství odražených míčů.