Perné chvíle, ale ten nahoře nám pomohl, řekl brankář Kolář o zákrocích v závěru

Priština - Brankář Ondřej Kolář dvěma zákroky v nastavení pomohl fotbalistům Slavie udržet výhru 1:0 nad kosovským mistrem Ballkani v pátém kole Evropské konferenční ligy a naději na postup ze skupiny. Osmadvacetiletý gólman stále věří, že Pražané nakonec projdou do jarní vyřazovací fáze soutěže, byť nemají situaci jen ve svých rukou.

Kolář byl většinu zápasu v Prištině bez práce, ale v úvodu dlouhého nastavení musel krátce po sobě předvést dva klíčové zákroky. "Byly to perné chvíle, ale ten nahoře nám pomohl. Naštěstí jsem to vytáhl a zvládli jsme to," řekl Kolář pro klubovou televizi po vítězství, které zajistil gólem v 75. minutě Ondřej Lingr.

"Je to krásný pocit, ale není to jenom díky mně a Linžimu (Lingrovi). Je to zásluha celého týmu. Poslední zápasy hrajeme týmově a srdíčkem. Jsem rád, že jsme to zvládli. Do moc šancí jsme je nepouštěli," uvedl Kolář.

V úvodu nastavení nejprve vytáhl střídajícímu Albinu Berishovi střelu o zem na roh a poté zblízka vychytal kapitána Ballkani Edvina Kuče. "U první šance myslím, že by sám on řekl, že to byla náhoda, haluz. Ale já viděl, jak to Maso (Masopust) podskočil, takže jsem se stačil přemístit. Vyšlo mi to do kroku a chytil jsem to," uvedl Kolář. "U druhé šance jsem viděl, že hráč je na zadní tyči sám. Takže jsem věděl, že musím zůstat u tyče, aby mě narval. Dal to těsně vedle mě, ale stihl jsem zareagovat," dodal Kolář.

V závěru směrem k němu od horkokrevných balkánských fanoušků zamířila lahev. "Přeletěla mě asi o pět metrů, ale tohle nikdy nepochopím. Byla to plná pet lahev. Fanoušek dohodil daleko, ale tohle si nemůže dovolit, může někomu hodně ublížit," řekl Kolář.

Jeho tým před závěrečným zápasem skupiny nemá boj o postup ve vlastních rukách. Pokud Kluž doma porazí Ballkani, nestačila by Slavii k účasti v jarních bojích ani výhra nad Sivassporem. "Je to tak, jak to je. Prokaučovali jsme to s Kluží. Chceme vyhrát jako každý zápas, doufáme, že se to podaří a postoupíme," přál si Kolář.

Na začátku října se kvůli zranění gólmanské jedničky Aleše Mandouse po delší době vrátil do branky a zatím odchytal osm utkání. "Gólman si musí udržet formu celou sezonu, aby mohl chytat. Jsem rád, že se mi daří. Začal jsem víc makat, (trenéři brankářů) Štěpán Kolář s Radkem Černým se mnou chodí trénovat individuálně hned po zápase. Změnil jsem i myšlení směrem k fotbalu," uvedl Kolář.

"Se mnou je těžké pracovat. Těžil jsem z talentu, ale čím je člověk starší, tím víc musí makat. Jsem rád, že nade mnou trenéři nezlomili hůl a teď jim to můžu vracet. Nevnímal jsem tu pauzu. Tým mi hodně pomohl a už jsme se na sebe naladili. Cítím se líp, ještě musím vypilovat kopací techniku. Nechci dělat nějaké zbytečné chyby," doplnil.

V posledních třech soutěžních zápasech udržel nulu. "Je to hezké, ale pro mě je nejdůležitější, že zápasy vyhráváme. Jestli to bylo s Boleslaví 2:1 nebo 1:0, je mi jedno. Hlavně, že to zvládneme. Je hezké, že se vrací to slávistické srdíčko, všichni makají," řekl Kolář.

Naděje umírá poslední, nepřestává věřit v postup střelec Lingr

Přestože fotbalisté Slavie ani po výhře 1:0 na půdě Ballkani v předposledním pátém kole Evropské konferenční ligy nemají situaci ve skupině ve vlastních rukách, záložník Ondřej Lingr nepřestává věřit v postup. Čtyřiadvacetiletý ofenzivní univerzál jediným gólem rozhodl utkání v Prištině a pochvaloval si, jak Pražané těsné vítězství v náročných podmínkách na nekvalitním terénu vydřeli.

Slavia je před závěrečným zápasem skupiny proti Sivassporu stále ve složité pozici. Pokud v souběžně hraném utkání Kluž doma porazí Ballkani, nebude Pražanům proti již jistému postupujícímu stačit k účasti v jarních vyřazovacích bojích ani vítězství.

"To, že Sivasspor vyhrál (nad Kluží), je komplikace. My se ale budeme chtít pořád soustředit na sebe a vyhrát i poslední zápas," citoval klubový web Lingra. Věří, že slávistům za týden pomohou v Kluži hráči Ballkani. "Říkali jsme klukům, že jim držíme palce. Tak snad nám pomůžou. Naděje umírá poslední," doplnil.

Pražané se v Prištině, kde Ballkani hraje domácí zápasy v evropských pohárech, dlouho nemohli prosadit. "Bylo to velmi složité utkání, zvlášť na tak tvrdém hřišti. Terén nám vůbec nevyhovoval, naopak domácí na něj byli připraveni. Řekli jsme si, že budeme hrát jednoduše stejně jako poslední dva zápasy. Soupeři v druhém poločasu docházely síly, my se uklidnili a vstřelili vítězný gól. Bylo jedno jak, prostě jsme to museli urvat, a to se povedlo," pochvaloval si Lingr.

Utkání rozhodl v 75. minutě hlavičkou po centru od Davida Juráska a připsal si šestý soutěžní gól v sezoně. "Jurasovi jsem řekl, ať jde na přední tyč a já půjdu na zadní. Nakonec se to k němu odrazilo a poslal mi to tam. Takže jsem moc rád, že jsem pomohl týmu a rozhodl zápas," řekl Lingr.

Vysloužil si pochvalu od trenéra Pražanů Jindřicha Trpišovského. "Ondra je pro nás obrovsky důležitý. Věděli jsme, že ho musíme nechat na hřišti. V současném týmu, když letí centr do vápna, je nejpravděpodobnější, že dá gól on. Je to vítězný typ. Může zkazit devět míčů, ale stejně si jde za desátým," poznamenal na tiskové konferenci Trpišovský.

V závěru se nastavovalo nezvykle 11 minut a hosty dvěma zákroky podržel brankář Ondřej Kolář. "To bylo strašně dlouhé, já jsem se klepal na lavičce. Koli nás obrovsky podržel a udržel šanci na poháry na jaře. Doufám, že bude pomáhat i dál," uvedl Lingr.

Byl rád, že Pražané navázali na nedělní vítězství 4:0 nad Spartou v ligovém derby. "Jsme na dobré vlně, taháme to srdcem. I když nám chyběli dva důležití hráči z nedělního utkání, tak jsme na to dokázali navázat a odvážíme si tři body," podotkl Lingr.

Ocenil fanoušky, kteří za týmem přicestovali leteckým speciálem. "Už před zápasem jsem si říkal, že když dám gól, půjdu za nimi. Měli nějaké komplikace po cestě, takže jsem chtěl, aby si to užili. Chtěl bych jim moc poděkovat, že dorazili, tohle vítězství patří i jim," dodal Lingr.