Pérez se pokusí ve Velké ceně Miami formule 1 sesadit Verstappena z čela MS

Miami - Mexický jezdec Sergio Pérez z Red Bullu může ve víkendové Velké ceně Miami formule 1 potvrdit mistrovské ambice a sesadit týmového kolegu Maxe Verstappena z čela průběžného pořadí šampionátu. Třiatřicetiletý rodák z Guadalajary ztrácí na obhájce titulu šest bodů a v případě třetího triumfu v sezoně se ujme poprvé v kariéře vedení. V Miami se pojedou závody F1 podruhé v historii.

Pérez se dotáhl na Verstappena minulý týden díky vítězství v Ázerbájdžánu. Vedle hlavního závodu triumfoval také v předchozím sprintu. Verstappen skončil třetí a druhý. "Z výkonů Sergia jsem nadšený. Max musí teď být tím nejtvrdším týmovým kolegou. Pokud se Sergiovi povede v Miami vyhrát, bude to pro něj obrovská vzpruha," citovala bývalého mistra světa Jensona Buttona agentura Reuters.

Třetí muž loňské sezony Pérez může v Miami vylepšit čtvrté místo z minulého roku a znovu prokázat, že se mu na městských tratích daří. Vedle Baku vyhrál také letos v saúdskoarabské Džiddě. S Verstappenem mají shodný počet dvou vítězství. Pérez ale dosud nikdy více než dva závody v jedné sezoně nevyhrál.

"Kdybych nevěřil, že se mohu stát mistrem světa, určitě bych necestoval po celém světě, když na mě doma čekají tři děti. Bojuji o titul, ale také vím, že je přede mnou dlouhá cesta. Musím se držet při zemi a pokračovat v těchto výkonech," uvedl Pérez.

Verstappen bude obhajovat v Miami vítězství. V premiérovém ročníku triumfoval před Charlesem Leclercem a Carlosem Sainzem z Ferrari. Na rozdíl od Péreze letos stanul na stupních vítězů ve všech čtyřech podnicích a získal v předchozích dvou letech oba tituly. V Miami také vyjede s novým designem své helmy.

"Už se tam těším. Je to hodně náročná trať a vloni bylo pořádné horko. Nebude to jednoduché. Okruh je docela složitý a myslím, že je tam i pár novinek, takže uvidíme, jak to ovlivní náš výkon," řekl Verstappen.

Vzpruhu cítí také Leclerc, který skončil v Ázerbájdžánu třetí a stanul poprvé v sezoně na pódiu. Dostat Red Bull pod tlak chce i Aston Martin v čele s třetím mužem pořadí MS Fernandem Alonsem.

Velká cena Miami je jedním ze tří letošních podniků na americké půdě. V říjnu bude následovat závod v Texasu a o měsíc později i premiérová Grand Prix Las Vegas. Závodní program v Miami začne v pátek dvěma tréninky. Po sobotním třetím se pojede od 22:00 SELČ kvalifikace a závod o den později v 21:30.