Penzion pro seniory v Mostě navštívily lamy, důchodci byli nadšení

Majitelé malochovu lam z Mostu navštívili se zvířaty v rámci terapie penzion pro seniory v Komořanské ulici, 3. října 2022, Most. ČTK/Hájek Ondřej

Most - Majitelé malochovu lam z Mostu dnes navštívili i se zvířaty penzion pro seniory v Komořanské ulici. Důchodci byli z neobvyklé návštěvy nadšení, zvířata si hladili a krmili je. Ti, kteří nemohli ze zdravotních důvodů na zahradu za budovou, alpaky přišly navštívit ke dveřím do jejich pokojů. Senioři se od majitelky Aleny Saladiakové dozvěděli informace o chovu či zpracování vlny. Chovatelka ČTK řekla, že jí musela s převozem zvířat i na místě pomoci její rodina.

"My jsme se hodně zaměřili na rozvoj lamaterapie a hodně jsme trénovali, abychom sem dnes mohli jít," uvedla Saladiaková. "Rodinu jsem dnes přivedla, protože naložit čtyři lamy do dodávky není logisticky nenáročná záležitost," doplnila. Někteří senioři se mohli s alpakami setkat už dřív na jedné mostecké akci, jiní se na ně přišli podívat přímo k chovatelům. Saladiaková uvedla, že převézt lamy k penzionu umožní společné setkání všem, tedy i zdravotně indisponovaným důchodcům.

Alpaky si rodina pořídila jako domácí mazlíčky. Když je šla venčit po okolí, začali se o ně lidé zajímat. Saladiaková proto nabízí kromě terapií také společné vycházky, o které je velký zájem. Na terapii lidé docházejí na zahradu u domu Saladiakových, kde mají lamy příbytek i výběh. Výjezd do penzionu pro seniory se podle chovatelky neuskutečnil naposledy, nechce však lamy převážet každý den. "Určitě kývneme na nabídky, které nejsou komerční, ale mají vyšší smysl. To znamená, když je to třeba pro nemocné děti a seniory," řekla Saladiaková. Dodala, že si za takové služby účtuje rodina pouze symbolickou částku za logistiku.

Senioři si dnešní den užili. Někteří vodili lamy po zahradě, jiní je krmili připravenými dobrotami. "My už jsme se s nimi pomazlili. Jsou moc hezký. Je to takové naše zpestření," uvedly rozesmáté důchodkyně Eva, Jiřina a Antonie.

Do penzionu chovatele se zvířaty pozvala vedoucí zařízení Šárka Šimanová, která byla na lamaterapii se svým synem. Podle ní nepřišly alpaky oživit všední den klientům naposledy. V penzionu bydlí 97 seniorů, jejich průměrný věk je téměř 80 let. "Přes 40 procent z nich má buď chodítko, berle nebo hůl, takže jsou už starší a méně pohybliví, tak proto jsem chtěla, aby lamy přijely za nimi," uvedla Šimanová. Důchodci si mohli přivést i své rodiny, aby mohli zážitek sdílet se svými nejbližšími.