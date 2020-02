Penzijní systém byl loni podle ČSSZ třetí rok v přebytku

Praha - Důchodový systém v Česku skončil loni třetí rok v řadě v přebytku. Na penze se vybralo o 19,8 miliardy korun víc, než se vyplatilo. Částka je ale o 2,2 miliardy korun nižší než v roce 2018. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Loni na důchodových odvodech vybrala 480,29 miliardy korun a na starobní, invalidní a pozůstalostí penze vydala 460,51 miliardy korun.

Za přebytkem veřejného důchodového systému je dobrá kondice českého hospodářství. ČR má nejnižší nezaměstnanost v EU a výdělky rostou. Víc lidí než před lety tedy posílá na penze větší částky. Ekonomika začíná ale zpomalovat.

Předloni byl rozdíl příjmů a výdajů vyšší než v minulém roce. Přebytek činil 22,01 miliardy. V roce 2017 dosahoval 900 milionů korun. Ještě v roce 2016 ale vyplacená suma převyšovala tu vybranou o 16,3 miliardy korun. Nejvyšší byl deficit v letech 2012 a 2013, kdy se každý rok blížil 50 miliardám korun.

Důchody v Česku na konci loňského roku od ČSSZ dostávalo 2,9 milionu lidí. Úřad posílal přes 2,4 milionu starobních a téměř 419.000 invalidních penzí. Dalších 63.730 mužů, žen a dětí pobíralo pozůstalostní důchod. Průměrný starobní důchod se dostal na konci loňska na 13.468 korun. Své penzijní systémy mají také resorty obrany či vnitra.

Šéf poslaneckého klubu vládní ČSSD Jan Chvojka v neděli v diskusním pořadu České televize řekl, že jeho strana bude pro příští rok požadovat znovu vyšší růst penzí, než stanovuje zákon. Za ideální by považoval průměrné přidání o 1000 korun. To představuje podle odhadů asi 250 korun navíc, na což by bylo potřeba kolem 8,7 miliardy. O valorizaci nad zákonná pravidla se zmínila i ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle některých by se měly penze zvyšovat výrazněji, když je důchodový systém v přebytku. Experti ale varují, že beze změn a zajištění dalších zdrojů se soustava už brzy propadne do deficitu a nebude finančně udržitelná. Potvrdily to propočty ministerstva práce či Národní rozpočtové rady.

O reformě penzí jedná důchodová komise. Shoda v ní panuje na rozdělení nynějšího systému na dva pilíře. Z nultého by se poskytoval solidární základní důchod, který by se mohl vyplácet z daní. Z prvního pilíře by se z odvodů platila zásluhová část penze. Ministryně práce představila začátkem ledna tři verze nastavení tohoto modelu. Dál se o nich jedná. O příjmech, z nichž by se penze v budoucnu platily, důchodový tým zatím nejednal.

Ministerstvo financí očekává nižší růst ekonomiky než v minulých letech. Zatímco loni HDP rostl podle posledních odhadů resortu financí o 2,5 procenta, letos by to mělo být o dvě procenta. Nezaměstnanost by se mohla mírně zvednout z dvou procent na 2,2 procenta. Na platy a mzdy by se mohlo vydat zhruba o šest procent peněz víc.