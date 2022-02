Penze se od června kvůli inflaci mimořádně zvýší, nařízení schválila vláda

Praha - Všechny starobní, invalidní a pozůstalostní důchody se od června kvůli vysoké inflaci mimořádně zvýší. Zásluhová část penze se všem příjemcům zvedne o 8,2 procenta. Průměrný starobní důchod tak vzroste o 1017 korun. Nařízení o mimořádné valorizaci schválila dnes vláda. Na twitteru to oznámilo ministerstvo práce. Starobní, invalidní a pozůstalostní penze pobíralo na konci roku od sociální správy 2,86 milionu lidí. Starobních důchodců bylo 2,38 milionu. Celkem mimořádná valorizace vyjde rozpočet asi na 20 miliard korun.

Podle zákona o důchodovém pojištění mimořádné přidání následuje pátý měsíc po měsíci, v němž zvyšování cen za sledované období překročí pětiprocentní hranici. Upravuje se zásluhová část důchodů, tedy takzvaná procentní výměra. Zvedá se o tolik procent, o kolik se navýšily od začátku loňského července do konce letošního ledna ceny.

"Vláda dnes odsouhlasila mimořádné navýšení důchodů o 8,2 procenta.Ti, kteří pobírají důchod, si přijdou průměrně na 1017 korun navíc," řekl na tiskové konferenci po jednání kabinetu premiér Petr Fiala (ODS). Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) tak v červnu průměrná starobní penze dosáhne 17.304 korun.

Důchod se skládá ze dvou částí. Základní díl je pro všechny stejný a měl by odpovídat desetině průměrné mzdy. Letos činí 3900 korun. Zásluhová část se stanoví podle odpracovaných let a výše výdělků a odvodů. Lidé s podprůměrnou penzí dostanou tak v červnu přidáno méně než 1017 korun, lidé s nadprůměrným důchodem si přilepší víc. Člověk, který pobírá 15.000 korun, bude mít od června o 911 korun víc. Penzista s 13.000 korunami si polepší o 747 korun. Ten, kdo má důchod 18.000 korun, by měl dostávat o 1157 korun víc.

Oznámení s částkou, o kterou si lidé s penzí polepší, začne v brzké době rozesílat Česká správa sociálního zabezpečení. Úřad přiloží rovnou i informaci o pomoci kvůli zdražování energií a možnosti získat příspěvek na bydlení, podotkl ministr.

Důchody se zvedly naposledy v lednu. Všichni lidé s penzí dostali minimálně 650 korun navíc. Průměrný starobní důchod vzrostl pak celkem o 805 korun. Další přidání po mimořádné červnové valorizaci by mělo následovat pak příští rok v lednu.