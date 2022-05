Penze se dnes kvůli inflaci mimořádně zvyšují, zásluhový díl roste o 8,2 pct

Praha - Všechny starobní, invalidní a pozůstalostní důchody se ode dneška kvůli vysoké inflaci mimořádně zvyšují. Zásluhová část penzí roste všem příjemcům o 8,2 procenta. Průměrný starobní důchod se tak zvedá o 1017 korun. Růst penzí upravuje nařízení vlády, které je ode dneška účinné. Na toto mimořádné přidání vydá státní rozpočet letos zhruba 21 miliard korun.

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci března přes 2,84 milionu penzí, z toho přes 2,36 milionu starobních. Své důchodové systémy mají pak i policie, obrana a justice.

Podle zákona o důchodovém pojištění mimořádné přidání následuje pátý měsíc po měsíci, v němž zvyšování cen za sledované období překročí pětiprocentní hranici. Upravuje se zásluhová část důchodů, tedy takzvaná procentní výměra. Nyní se zvedá o tolik procent, o kolik se zvýšily od začátku loňského července do konce letošního ledna ceny. Kvůli inflaci se mimořádně zvyšují i příplatky k penzi pro odbojáře, vězně komunistického režimu a pozůstalé po nich. Rostou také o 8,2 procenta.

Důchod se skládá ze dvou částí. Základní díl je pro všechny stejný a měl by odpovídat desetině průměrné mzdy. Letos činí 3900 korun. Zásluhová část se stanovuje podle odpracovaných let a výše výdělků a odvodů. Lidé s podprůměrnou penzí si tedy přilepší o méně než 1017 korun, lidé s nadprůměrným důchodem naopak víc. Člověk, který pobírá 15.000 korun, bude mít teď o 911 korun víc. Penzista s 13.000 korunami si polepší o 747 korun. Ten, kdo má důchod 18.000 korun, by měl dostávat o 1157 korun víc. Penze 20.000 korun se navyšuje o 1320 korun.

Rada seniorů valorizační model kritizuje. Poukazuje na to, že čím nižší penze je, tím méně roste. Naopak vyšší důchody se zvedají víc. Šéfka rady Lenka Desatová mluví o rozevírání nůžek mezi chudšími a bohatšími důchodci.

Důchody se zvedly naposledy v lednu po pravidelné běžné valorizaci. Průměrná starobní penze se tehdy navýšila o 502 korun. Všichni lidé s důchodem pak k zákonnému přidání dostali ještě 300 korun navíc do zásluhového dílu. Další mimořádné přidání kvůli zdražování bude od září. Zásluhová výměra se navýší o 5,2 procenta. Průměrný starobní důchod tak stoupne o 699 korun. V lednu příštího roku pak bude následovat pravidelná běžná valorizace.