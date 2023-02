Penze by mohly v červnu kvůli inflaci růst, podmínky se dle Jurečky naplnily

Praha - Starobní, invalidní a pozůstalostní penze by se mohly kvůli inflaci v červnu znovu mimořádně zvýšit. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) dnes ČTK sdělil, že podmínky pro valorizaci se naplnily. Podrobnosti o případné částce a podobě přidání by jeho úřad měl mít příští týden. Penzi od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobíralo na konci minulého roku přes 2,84 milionu lidí, z nich 2,37 milionu mělo důchod starobní. Průměrná starobní penze v lednu činila podle ministerstva 19.438 korun. Své důchodové systémy mají pak i resorty vnitra, obrany a spravedlnosti.

"Zákonné podmínky pro valorizaci jsou naplněné," sdělil ČTK Jurečka.

Důchody se skládají ze dvou částí. Solidární základní výměra je pro všechny stejná a odpovídá deseti procentům průměrné mzdy. Letos činí 4040 korun. V zásluhové procentní části se pak odráží odpracované roky, výše odvodů z výdělků a počet vychovaných dětí. Při mimořádné valorizaci se podle zákona o důchodovém pojištění zvedá procentní díl.

Mimořádné přidání následuje pátý měsíc po měsíci, v němž přírůstek indexu cen za sledované období překročí hranici pěti procent. Procentní část se navýší o tolik procent, kolik činí přírůstek. Tentokrát se počítá od loňského července do letošního ledna.

Údaje o lednové inflaci dnes zveřejnil Český statistický úřad. Spotřebitelské ceny se od prosince zvedly o šest procent. Meziročně se navýšily o 17,5 procenta. Přírůstek od loňského července do letošního ledna činí sedm procent. Ve valorizaci se ale může zohlednit zdražování pro domácnosti důchodců, které bylo ještě vyšší. Přesné údaje o podobě a výši přidání ministr zveřejní příští týden.

Podle expertů by se měla pravidla mimořádných valorizací upravit. Odborníci i někteří politici poukazují na to, že si při mimořádném navyšování důchodů kvůli vysoké inflaci polepší méně lidé s nízkou penzí, kteří zdražování pociťují víc. Kritizovali vládu za to, že nastavení dosud nezměnila. Zmiňovali také velký dopad na rozpočet. Dvě mimořádné valorizace loni zvedly výdaje na penze zhruba o 29 miliard korun. Každý rok se suma zvyšuje.