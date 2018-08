Praha - Důchody v Česku by měly od ledna růst zhruba o 4,8 procenta. Podle navrhované důchodové novely, o níž budou za týden rozhodovat poslanci, by průměrné přidání mohlo činit nejspíše 608 korun a k tomu by měli všichni důchodci ještě dostat 300 Kč měsíčně. Podle nynějšího zákona by se penze zřejmě zvedly v průměru o 594 korun. Vyplývá to z propočtů ČTK, které vycházejí z platného důchodového zákona a z projednávané novely.

Novela mění složení penze, což se později odrazí ve valorizaci. Přilepšit by si měli lidé s nízkým důchodem, oslabí se ale zásluhovost a také se zpomalí růst pozůstalostních penzí seniorům a invalidům. Norma ještě přidává lidem nad 85 let 1000 korun. Předlohu Sněmovně vrátil se změnami Senát. Navrhl, aby tisícikorunu navíc začali dostávat senioři a seniorky po 25 letech v důchodu. Podle plánů by měla vládní novela platit už od září, musí ji ale nejdřív schválit Sněmovna a podepsat prezident. Dolní komora o ní má jednat 22. srpna. Kromě ANO, ČSSD a komunistů ji chtějí podpořit i Piráti.

Důchod se skládá ze dvou částí. Základní výměra je stejná pro všechny a činí letos 2700 Kč. Nově by měla odpovídat deseti procentům průměrné mzdy místo devíti procent. Od ledna by se tak mohla podle plánů vlády zvýšit o 300 korun. V procentní výměře se odráží výše výdělků a odpracovaných let, tedy zásluhovost. Ta by se měla naopak oslabit.

Podle zákonných pravidel, která novela nemění, se důchody v Česku zvedají vždy od ledna. Upravují se o růst cen za období od července minulého roku do letošního června a polovinu růstu reálných mezd za minulý kalendářní rok. Podle Českého statistického úřadu se výdělky loni reálně zvýšily o 4,4 procenta a ceny meziročně rostly o 2,6 procenta. Valorizace by tedy měla činit 4,8 procenta. Průměrná mzda loni dosáhla 29.500 korun a průměrná penze v červnu činila 12.369 korun.

Podle těchto ukazatelů a dosavadních pravidel by valorizace měla činit 594 korun. Většina částky by mohla putovat do zásluhového procentního dílu, pevná část by se podle zákona upravovat nemusela.

Projednávaná novela zákonné ukazatele - a tedy pevně dané proměnné pro výpočet - pro příští rok dočasně mění přechodným ustanovením. Při stanovení navýšení a rozdělení peněz do pevné a zásluhové části se má v rovnici jednorázově základní výměra snížit o 300 korun a průměrný starobní důchod se má naopak o 300 korun zvednout. Valorizace by pak činila v průměru 608 korun. Průměrně 300 korun by posílilo pevnou část a 308 korun by putovalo do procentní části. Všechny důchody by se tak zvýšily o 600 korun, na zásluhovou část by zůstalo v průměru 308 korun.

Novela výslovně neurčuje, že by všichni kromě valorizace měli dostat ještě 300 korun do pevné části jako dorovnání za zvýšení podílu základní výměry. Příští rok by tak každý člověk, který pobírá důchod, měl dostat o 3600 korun víc. Stát by to mělo 11 miliard korun. Samotná valorizace má vyjít asi na 24 miliard. Přidání tisícikoruny lidem nad 85 let by si vyžádalo kolem 2,5 miliardy korun.

Důchody v Česku pobíralo v březnu 2,9 milionu lidí. Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela 2,4 milionu starobních, 423.400 invalidních a 68.200 pozůstalostních penzí. Své důchodové systémy mají i resorty obrany či vnitra.

Valorizace penze v jednotlivých letech:

Rok Průměrné zvýšení v Kč měsíčně srpen 1997 486 červenec 1998 380 srpen 1999 295 prosinec 2000 356 prosinec 2001 495 leden 2003 217 leden 2004 146 leden 2005 416 leden 2006 380 leden 2007 500 leden 2008 346 srpen 2008 470 leden 2009 330 leden 2010 205 leden 2011 371 leden 2012 174 leden 2013 137 leden 2014 45 leden 2015 200 leden 2016* 309 + 100 leden 2017 475 leden 2018** 594 leden 2018*** 608 + 300

* v roce 2016 dostali důchodci ještě mimořádný jednorázový příspěvek 1200 korun, na měsíc tedy navíc sto korun

** výpočet podle nynějšího zákona

*** výpočet podle projednávané novely

Zdroj: údaje ministerstva práce, platný zákon o důchodovém pojištění a projednávaná novela o důchodovém pojištění