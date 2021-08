Pentagon věří, že z Kábulu může svými letadly přepravovat přes 5000 lidí denně

Washington - Americké vojenské letouny by mohly po příletu dodatečných jednotek přepravovat z Kábulu 5000 až 9000 lidí denně. V rozhovoru s televizí CNN to řekl mluvčí amerického ministerstva obrany John Kirby. Také informoval, že v Afghánistánu zůstává odhadem 5000 až 10.000 Američanů a že na třech vojenských základnách v USA by mohlo být ubytováno až 22.000 afghánských spolupracovníků a jejich rodinných příslušníků.

Americká armáda posiluje přítomnost na kábulském mezinárodním letišti poté, co v neděli do afghánské metropole vstoupili bojovníci hnutí Tálibán, které převzalo kontrolu prakticky nad celou zemí. Na letišti zavládl chaos, když se davy lidí snažily dostat k letadlům, a nakrátko byly pozastaveny i vojenské lety. Spojené státy avizovaly, že pro zabezpečení evakuačních operací chtějí mít na místě 6000 vojáků.

Mluvčí Pentagonu Kirby uvedl, že aktuálně americký kontingent čítá asi 3500 vojáků. Jakmile dorazí další posily a USA vše "rozjedou na plné obrátky", domnívá se armáda, že bude schopna každý den z Kábulu evakuovat tisíce lidí. "A to je jen vojenská stránka. Chceme, aby komerční část letiště také zůstala otevřená," pokračoval Kirby.

Komerční provoz ale byl v Kábulu přerušen už v neděli a Kirby neuvedl, že by se situace mezitím vrátila do normálu. V posledních 24 hodinách prý Američané z afghánské metropole přepravili 700 až 800 lidí.

Na odlet z Afghánistánu přitom zřejmě čekají desetitisíce amerických občanů, afghánských spolupracovníků USA a jejich rodinných příslušníků. Televizi MSNBC Kirby řekl, že americká vláda se jich v následujících týdnech pokusí ze země evakuovat co nejvíce. "Budeme schopni najít místo, na amerických zařízeních tady ve Spojených státech, na třech základnách, až pro 22.000 lidí v dalších několika týdnech. Bude-li potřeba zajít dál, tak to rozhodně učiníme," dodal v rozhovoru na CNN.

V Afghánistánu bylo dnes podle jeho "nejlepšího odhadu" 5000 až 10.000 amerických občanů. S vlastním odhadem počtu Afghánců, kteří mají nárok na evakuaci, Kirby nepřišel. Podle amerických médií byly do amerických operací v Afghánistánu v uplynulých dvaceti letech zapojeny desetitisíce, ne-li statisíce místních obyvatel.