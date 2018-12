Washington - Nová turecká ofenziva proti kurdským milicím YPG na severu Sýrie, kterou ve středu avizoval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, by byla nepřijatelná. Uvedlo to americké ministerstvo obrany, informovala dnes agentura Reuters. Milice na severu Sýrie bojují spolu s americkými jednotkami proti radikálům z organizace Islámský stát (IS).

"Jednostranná vojenská akce jakékoli strany v severovýchodní Sýrii, obzvlášť když v oblasti mohou být američtí vojáci, vzbuzuje vážné obavy. Takovou akci bychom považovali za nepřijatelnou," uvedl mluvčí Pentagonu Sean Robertson. Podle něj Spojeným státům záleží na bezpečnosti turecké hranice, boj proti IS ale ještě není u konce a Syrské demokratické síly (SDF), jejichž jsou milice YPG součástí, jsou důležitým spojencem v tomto boji.

Turecký prezident Erdogan ve středu oznámil, že armáda jeho země "během několika dní" zahájí operaci východně od Eufratu. Cílem akce má být podle prezidenta vyčistit území "od separatistické teroristické organizace", kterou podle něj YPG je. "Cílem Turecka nebudou američtí vojáci, ale členové teroristických skupin," ujistil Erdogan.

Turecká hlava státu oznámení učinila krátce poté, co Pentagon sdělil, že v severní Sýrii zřídí vlastní kontrolní stanoviště, aby "zabránil střetům mezi tureckou armádou a kurdskými milicemi". Podle Erdogana není cílem amerických stanovišť "ochrana země před teroristy, ale ochrana teroristů před Tureckem".

Ankara považuje kurdské milice YPG za teroristickou organizaci. Důvodem turecké operace na severu Sýrie je ale hlavně obava z rostoucího vlivu Kurdů v regionu u turecké hranice, na jejíž druhé straně působí separatistická organizace Strana kurdských pracujících (PKK). Ta vede s tureckou armádou už několik desetiletí ozbrojený boj za autonomii Kurdů.

Kurdské milice jsou ovšem hlavní součástí Syrských demokratických sil (SDF), arabsko-kurdské koalice, která je spojencem mezinárodní koalice proti IS vedené Spojenými státy.