Pentagon chce v Asii rozmístit rakety, den po opuštění smlouvy

Sydney - Americký ministr obrany Mark Esper dnes uvedl, že by podpořil brzké rozmístění raket středního doletu v Asii. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Spojené státy a Rusko oficiálně opustily smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) v pátek. Washington rozhodnutí od dohody odstoupit zdůvodnil jejím porušováním ze strany Ruska. Moskva obvinění odmítla.

"Ano, chtěl bych to udělat," odpověděl Esper na dotaz novináře, zda by Pentagon podpořil rozmístění raket v Asii. " Byl bych raději, kdyby to bylo v řádu měsíců... tyto věci ale mohou trvat déle, než čekáte, " doplnil Esper při své návštěvě Sydney.

Trump: Nová raketová dohoda by měla zahrnovat Rusko a Čínu

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že případná nová dohoda o jaderných raketách by měla zahrnovat Rusko a Čínu. Šéf Bílého domu se tak vyjádřil poté, co Spojené státy v pátek formálně opustily smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF), kterou uzavřely s Ruskem v roce 1987 a která výrazně omezovala jaderné arzenály obou zemí. Washington vinil Moskvu, že dohodu porušuje.

Dohoda INF signatářům zakazovala výrobu, zkoušky a rozmisťování pozemních raket a střel s plochou dráhou letu s doletem od 500 do 5500 kilometrů; omezení se týkalo rovněž odpalovacích zařízení. USA její vypovězení s půlroční lhůtou oznámily letos v únoru. V létě dekret o odstoupení od smlouvy podepsal i ruský prezident Vladimir Putin.

Na otázku novinářů, jak chce nyní předejít závodům v jaderném zbrojení, Trump v pátek odpověděl, že jeho vláda již s ruskými představiteli hovořila o možnosti nové smlouvy. "V jistém okamžiku bychom museli zapojit také Čínu," dodal americký prezident.

Šéf Bílého domu vyjádřil přesvědčení, že se novou smlouvu podaří uzavřít. Podle Trumpa by to byla "pro svět skvělá věc".

"Čína byla tou myšlenkou velmi nadšená a Rusko také. Takže si myslím, že smlouvu mít budeme," konstatoval Trump.