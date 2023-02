Pentagon: Americké jednotky v Sýrii zabily vysoce postaveného člena IS

Washington/Damašek - Americké jednotky zabily v Sýrii vysoce postaveného člena teroristické organizace Islámský stát (IS) Hamzu Homsího. Dnes to podle agentury Reuters oznámil Pentagon. Při akci utrpěli zranění čtyři Američané.

Na čtvrtečním helikoptérovém útoku na severovýchodě Sýrie americká armáda spolupracovala se Syrskými demokratickými silami (SDF), které vedou Kurdové. Ministerstvo neuvedlo, jakou roli konkrétně Homsí v IS zastával. Do čela Islámského státu nastoupil v prosinci nový lídr poté, co byl ten předchozí zabit.

Americké síly po územní porážce Islámského státu v Iráku a Sýrii v letech 2017 a 2019 nadále podnikají vojenské operace proti spícím buňkám IS a jeho vůdcům. Po boku Kurdy vedených SDF v Sýrii působí zhruba 900 amerických vojáků.

Islámský stát a jeho přidružené organizace působí nejen na Blízkém východě, ale i v Africe. Své stoupence verbuje po celém světě.