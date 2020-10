Pensylvánie podle voličů může rozhodnout o prezidentovi

Filadelfie (USA) - Do termínu amerických prezidentských voleb zbývají tři dny. Kvůli obávám z nákazy koronavirem i ve snaze vyhnout se dlouhým frontám své hlasy prostřednictvím korespondenčního hlasování nebo takzvaného předčasného hlasování odevzdalo již více než 80 milionů Američanů. V klíčovém státě Pensylvánie již odvolily více než dva miliony ze zhruba devíti milionů registrovaných voličů. Právě od Pensylvánie se přitom už tradičně očekává, že bude mít na celkový výsledek voleb zásadní vliv. Své pocity z hlasování ČTK sdělili voliči ve Filadelfii, která je nejlidnatějším městem tohoto státu.

"Pensylvánie je obvykle proměnlivý stát, během posledních voleb byla červená (republikánská), ale Filadelfie je převážně modrá (demokratická), jen zbytek Pensylvánie je červený. Takže nevím, doufám, že se hodně lidí poučilo z uplynulých čtyř let a udělá správné rozhodnutí," řekla Madison poté, co do mobilní urny před Střední školou kreativního a divadelního umění ve Filadelfii odevzdala svůj hlas demokratickému prezidentskému kandidátovi Joeu Bidenovi.

Filadelfie je pro svou demokratickou orientaci známá. Necelý týden před volbami jsou snad všechny čtvrtě plné výzev k hlasování pro Bidena a jeho viceprezidentku Kamalu Harrisovou. Zejména pouliční lampy jsou oblepené plakáty a město tak poněkud vybočuje z republikánské orientace státu. "Spatřuji hodně podpory pro Bidena. Ve městě je jiná atmosféra, lidé se zajímají a jsou aktivní. Když jdete po ulici, vidíte hodně plakátů podporujících Bidena, lidé si je dávají do oken a působí dojmem, že jsou plni energie," okomentovala situaci další z hlasujících, Erin.

Před čtyřmi lety v Pensylvánii sice vyhráli republikáni, řada obyvatel Filadelfie ale doufá, že letos bude vše jinak. Mezi nimi i Connor. "Myslím, že my, tedy demokraté, máme dobré šance. Vidím to nadějně, ale je to vážně těžké odhadnout. Rozhodně je tu ale jakási výzva k tomu, abychom se aktivizovali, abychom hlasovali. A to mnohem větší než v jakýchkoli jiných volbách, které jsem zažil," řekl mladý muž.

Všichni Bidenovi stoupenci ale nejsou ještě připraveni slavit. Například Stephen si uvědomuje šance úřadujícího prezidenta Donalda Trumpa na obhájení mandátu. "Volil jsem Bidena. Chce se mi říct, že má šanci na výhru, ale nechci to zakřiknout. Předvolebním průzkumům nemůžete věřit, kdo ví, co bude," uvedl.

A není zdaleka jediný, kdo je k průzkumům nedůvěřivý. V těch sice na celonárodní úrovni stabilně Biden nad Trumpem vede, avšak v řadě klíčových států se očekává mnohem těsnější výsledek. V Pensylvánii podle aktuálních zprůměrovaných průzkumů na serveru FiveThirtyEight Biden vede o zhruba pět procentních bodů, podle agregátoru Real Clear Politics o čtyři.

Na otázku, kdo by mohl vyhrát, odpověděl zdrženlivě i Kyle. "To vážně nevím. Odhady říkají Biden. Kéž by. Ale na průzkumy není spolehnutí," řekl. Dodal, že právě jeho stát by mohl sehrát v hlasování klíčovou roli. "Vždycky tomu tak je. Pensylvánie, Michigan, Wisconsin, Florida, Ohio...Takže doufejme, že se vše vyvine správným směrem," poznamenal.

Souhlasí i Aaron, který přišel v předčasné volbě odevzdat hlas spolu se svým přítelem. "Asi všichni si myslí, že Pensylvánie nakonec rozhodne. Je to velmi umírněný 'swing state'," řekl.

Doufají ale i příznivci Donalda Trumpa. Například Lynne volebně přísluší k okresu Chester, asi hodinu cesty na západ od Filadelfie, kde jsou šance demokratů a republikánů vždy velmi vyrovnané: "Chester je dnes asi spíše demokratický. Když se ale vypravíte jen kousek na západ, například do okresu Lancaster, kde pracuji, vidíte velikou podporu Trumpa. Kamkoli se podíváte, lidé vyvěšují vlajky a podniky vystavují veliké bannery hlásající Trump 2020." Může za to podle ní i skutečnost, že se lidem ve venkovských oblastech Pensylvánie daří během posledních čtyř let lépe než za prezidenta Baracka Obamy: "Je tu Pittsburgh a je tu Filadelfie - obě města jsou silně demokratická. Ale rurální oblasti a oblasti s koncentrací výrobních podniků jsou mnohem více nakloněny republikánům, protože hodně vytěžily z ekonomických změn, které se staly od roku 2016. Platy pracovníků rostou a ani za to nemůže vláda - to jen ekonomika tolik posílila," říká Lynne a dodává, že vítěze voleb si letos netroufá odhadnout.

Zásadní roli asi 13milionového státu na severovýchodě země si uvědomují i samotní kandidáti. Minulý víkend se proto oba shodně vypravili právě do Pensylvánie, kde absolvovali hned několik předvolebních mítinků. K Filadelfii se pak jen několik dní před volbami upírá pozornost ještě z jednoho důvodu. Od pondělního zastřelení černocha Waltera Wallace policisty zachvátily především západní část města protesty a řada lidí využila chaosu k rabování obchodů. Rasová spravedlnost a policejní brutalita jsou pro mnoho voličů dlouhodobě témata zásadního významu. Současné nepokoje by se proto minimálně v Pensylvánii mohly ještě promítnout do těsného závodu o prezidentské křeslo.

Seznam klíčových států: Florida - 29 volitelů Již tradičně jeden z nejdůležitějších soubojů. Od roku 1992 se každý kandidát, který ovládl Floridu, stal nakonec prezidentem. Pokud by zde Biden prohrál, musel by k celkovému vítězství získat nejméně tři ze čtyř rozhodujících států, jež před čtyřmi lety ovládl Trump (Arizona, Michigan, Pensylvánie and Wisconsin). Pokud by však zvítězil, měl by cestu k vítězství veskrze jednoduchou a Trumpovy šance by znatelně pohasly. Podle průzkumů jsou šance obou kandidátů na Floridě v podstatě vyrovnané. Florida tradičně poměrně rychle sčítá hlasy. Vzhledem k tomu, že by konečné výsledky mohly být kvůli rozmachu poštovního hlasování na mnoha místech známy až s několikadenním zpožděním, mohly by volby na Floridě sloužit jako brzký ukazatel toho, jak volby nakonec dopadnou. Pensylvánie - 20 volitelů V posledních týdnech před volbami se volební experti i kampaně obou kandidátů stále více soustředí na tento stát na severovýchodě země, jež je pokládán za druhý nejdůležitější po Floridě. Pokud by se Trumpovi dařilo v nerozhodných státech lépe než Bidenovi, mohla by se stát Pensylvánie rozhodujícím bojištěm voleb. Experti přitom varují, že sčítání hlasů tam může trvat až do konce týdne po úterních volbách. Trumpův tým navíc ve státu vede stovky soudních sporů ohledně tamních pravidel pro poštovní a předčasné hlasování. Pokud by tedy stál osud voleb na Pensylvánii, mohl by se naplnit některý z černých scénářů, kdy by se spory o výsledek voleb například dostaly před nejvyšší soud nebo by Trump odmítl uznat výsledek voleb, jak několikrát v minulosti naznačil. Podle průzkumů má ve státu mírný náskok Biden, nicméně je podobný, jaký měla před čtyřmi lety tehdejší demokratická kandidátka Hillary Clintonová, jež nakonec v Pensylvánii s Trumpem prohrála. Arizona - 11 volitelů Stát na jihozápadě USA, kde je výsledek nejistý poprvé po čtvrtstoletí v důsledku dvou trendů, které lze v různé míře pozorovat v celých Spojených státech. Bělošští voliči s univerzitními diplomy se stále více kloní k demokratům, zatímco voliči bez vysokoškolského vzdělání podporují republikány. Do volební aritmetiky tam také začíná promlouvat stále rostoucí obyvatelstvo latinskoamerického původu. Pokud by Biden dokázal získat Arizonu, což se demokratovi povedlo jen jednou za poslední půlstoletí, mohl by si vystačit s vítězstvím pouze ve dvou ze tří klíčových severních států, kterými jsou Michigan, Pensylvánie a Wisconsin. Šance jsou tam podle průzkumů vyrovnané. Wisconsin - 10 volitelů Stát, který před čtyřmi lety nenavštívila ani jednou za svou kampaň tehdejší demokratická kandidátka Hillary Clintonová, aby tam následně prohrála jako první demokratka od roku 1984. Wisconsin je nejmenší z klíčových státu středozápadu, který v roce 2016 poměrně nečekaně ovládl Trump. Demokraté do letošních voleb vstupovali v domnění, že bude velmi těžké jej získat zpět, podle průzkumů zde však Biden vede s více než pětiprocentním náskokem. Michigan - 16 volitelů Zde zaznamenal Trump před čtyřmi lety svoje nejtěsnější vítězství, když Clintonovou porazil o méně než čtvrtinu procentního bodu. Pokud by tento stát Biden nezískal, zřejmě by neuspěl ani v dalších okolních takzvaných nerozhodných státech a těžko by získal potřebný počet volitelů. Podle průzkumů z posledního týdne vede demokrat nad Trumpem ve státu o více než šest procentních bodů. Ohio - 18 volitelů Tradiční rozhodující stát, který pomohl k prezidentství Baracku Obamovi v roce 2012 či naopak Georgi Bushovi mladšímu v roce 2004. Bidenovo vítězství v Ohiu by zřejmě naznačovalo jeho převahu i v sousedním Michiganu a Pensylvánii, což by mu nejspíš zajistilo Bílý dům. Souboj je zde podle sondáží naprosto vyrovnaný. Severní Karolína - 15 volitelů Trump v tomto státu na východním pobřeží USA v podstatě musí vyhrát, aby si zajistil znovuzvolení. Současně s prezidentskými volbami se zde navíc konají velmi napjaté souboje o senátorská a guvernérská křesla. Podle analytiků se zde až třetina voličů nekloní ani k jedné z obou politických stran. Ve státu žije mnoho příslušníků americké armády na obří základně Fort Bragg. Bidenův náskok z posledních dní je v rámci statistické odchylky. Minnesota - 10 volitelů Clintonová tu před čtyřmi lety zvítězila jen o 1,5 procenta, Trumpova kampaň tak letos stát považuje za nejlepší příležitost, jak demokratům uštědřit nové ztráty. Bidenovi však průzkumy přisuzují náskok asi pět procentních bodů. Georgia - 16 volitelů Jižanský stát zažívá v posledních letech strmý nárůst počtu obyvatel, což společně s postupným příklonem předměstí Atlanty na stranu demokratů mění tamní politickou mapu. Trump v Georgii potřebuje k zisku dalšího mandátu vyhrát, pokud by zvítězil Biden, znamenalo by to zřejmě celkovou přesvědčivou porážku republikánů. Texas - 38 volitelů Experti již léta hovoří o tom, že tato tradiční republikánská bašta s druhým největším počtem volitelů prochází demografickými změnami, které z ní brzy učiní zřejmě nejdůležitější volební bojiště. Pozorovatelé se na začátku roku domnívali, že letos si demokraté ještě nemohou dělat nárok na takto zásadní překreslení politické mapy USA. V posledních týdnech před volbami však některá americká média váhavě zařadila Texas do kategorie států, jež se nekloní ani k jedné ze dvou hlavních stran. Pokud by se demokratům podařilo stát získat, mohl by Biden s nejvyšší pravděpodobností slavit drtivé vítězství.