Plzeň - Penny Market, který je co do počtu prodejen s 380 prodejnami v ČR největším obchodním řetězcem v tuzemsku, investuje do čtyř let miliardu korun do úplné přestavby svých prodejen v Česku. Rekonstruované provozovny nebudou mít dlouhé uličky, nýbrž budou uspořádány do podoby farmářského tržiště s jednotlivými oddělenými ostrůvky s konkrétním sortimentem. Firma dnes představila osm nově upravených prodejen v Plzni za 20 milionů korun.

Řetězec chce přilákat více zákazníků a zvýšit tržby v Česku. V roce 2017 zvýšil tržby o šest procent na 33,9 miliardy korun a zisk stoupl o 11 procent na 542 milionů korun. Generální ředitel Penny Marketu Jens Krieger dnes řekl ČTK, že loňské tržby diskontu v ČR budou kolem 33 miliard Kč. Firma podle něj trvale roste.

Z hlediska výše tržeb je největším tuzemským obchodním řetězcem Kaufland. Mezi další patří Tesco, Lidl, Globus, či Makro. Diskonty Penny Market patří do nadnárodní obchodní skupiny REWE Group.

Nový model prodejny má mít větší podíl lokálních produktů. "Sedm z deseti potravin pochází z českých zdrojů," řekl vedoucí nákupu Marek Doležal. Dodal, že se regionální produkty podílí na ročních tržbách deseti procenty. Jako příklad uvedl mlékárnu Milknatur z Líní u Plzně, která dodává do 30 prodejen v regionu. "Penny Market je jeden z mála řetězců, který podporuje regionální výrobce," uvedl šéf Milknaturu Pavel Šrámek.

Nový koncept, který zavádí firma v Česku po deseti letech, by měl být vzorem pro Německo, kde připravují první testovací obchod u Kolína nad Rýnem. Pokud nový model mateřská firma REWE schválí, začne se od léta přestavovat v každém německém regionu jedna současná prodejna, řekl ČTK Krieger. "Německé filiálky přebírají český model a v nejbližších měsících ho budou testovat," řekl Krieger. Podle něj je struktura zboží v českých i německých prodejnách podobná. V Německu, kde má skupina 2400 prodejen, je méně zaměstnanců na jeden obchod.

Penny Market, který funguje v ČR 22 let, má letos podle ředitele otevřít v ČR deset nových prodejen a koncem roku 2020 jich chce mít 400.

Současně bude firma přestavoval malé markety v ČR, postavené před 20 lety, které už dnes svojí velikostí nevyhovují. Optimální obchodní plocha pro ČR je nyní 800 až 1000 metrů čtverečních, dodal.