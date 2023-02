Peníze z plánu obnovy, 2,6 miliardy korun, pomohou kultuře ČR hlavně v regionech

Praha - Peníze z Národního plánu obnovy pomohou kultuře ČR hlavně v regionech. Úspěšní žadatelé je využijí při rekonstrukci divadla, rozšíření služeb knihovny či přeměny památkově chráněné vily na kreativní centrum. Zástupci několika z třicítky příjemců dotace, která činí celkem přibližně 2,6 miliardy korun, své projekty dnes představili na tiskové konferenci na ministerstvu kultury.

Podpora pro jednotlivé žadatele činí od 31 milionů po 200 milionů korun. Výzva spojená s dotací byla určena na rozvoj regionálních kulturních a kreativních center. Projekty musí být hotové do 30. září 2025.

Jednu z nejvyšších podpor ve výši přes 155 milionů korun dostal spolek Zámek Žďár na projekt s názvem Zámek Žďár - Kulturně kreativní centrum Vysočina. Zámek ve Žďáru nad Sázavou získal zpět po roce 1989 rod Kinských, kulturní programy se na něm konají dlouhodobě. V roce 2015 se rekonstrukcí bývalého pivovaru otevřelo interaktivní Muzeum nové generace. Expozice zahrnuje části věnované středověku a osidlování krajiny, rozvoji někdejšího kláštera a období baroka a současnosti.

Nadační fond Kaplicky Centre dostal téměř 40 milionů korun na projekt kreativního centra, které by mělo vzniknout v památkově chráněné vile Čerych v České Skalici na Náchodsku. Má nabízet prostor a kapacity pro vzdělávací akce i prezentaci volného a užitého umění. Spolupracovat chce s místními aktéry i třemi univerzitami a cílem je také rozvíjet příhraniční region.

Městská knihovna v Praze dostala 90 milionů korun na projekt Kulturní a kreativní centrum Petřiny. Centrum se má stát laboratoří pro ověřování postupů pro další knihovny v ČR i pro studenty vysokých škol, zejména s pedagogickým či kreativním zaměřením. Žadatel slibuje, že prostor bude patřit popularizaci vědy i partnerům z akademické sféry i komerčních subjektů se zaměřením na hry či robotizaci. Knihovna na Petřinách se podle ředitele Městské knihovny v Praze Tomáše Řeháka má stát důležitým kulturním centrem nejen pro Prahu 6. "Celková investice je plánována ve výši 226 milionů korun," řekl dnes.

Nejvyšší podporu ve výši 200 milionů korun získalo město Kralupy nad Vltavou na projekt Kulturní centrum Kralupy nad Vltavou. Městská část Praha 3 dostala 188 milionů korun na projekt Dům tance, na němž spolupracuje s hlavním městem a společností Vize tance. Předpokládané celkové náklady podle Prahy 3 jsou 278 milionů korun.

Peníze z Národního plánu obnovy z fondu EU bude ČR rozdělovat do roku 2026. Plán vznikl ke zmírnění dopadů epidemie covidu-19 a znovunastartování ekonomiky s využitím evropských peněz z Nástroje pro oživení a odolnost EU v letech 2021 až 2027. ČR by z něj měla ve formě grantů získat 179 miliard korun. Český kulturní a kreativní prostor může do roku 2025 získat 5,5 miliardy korun.